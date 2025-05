Rowerowy maj, czyli jedziemy do lasu. Co wolno, co wypada i dokąd się wybrać

Mamy dla Was odpowiedź na wszystko, co chcecie wiedzieć o jeżdżeniu na rowerze po lasach, a nie mieliście kogo zapytać.

W tym odcinku wiedza nie idzie w las. Wręcz przeciwnie – mamy dla Was odpowiedź na wszystko, co chcecie wiedzieć o jeżdżeniu na rowerze po lasach, a nie mieliście kogo zapytać. Chcecie zrobić kemping, proszę bardzo, podpowiemy, gdzie można, a gdzie nie. Chcecie jakieś fajne trasy, też coś mamy. Zastawiacie się, czy po lesie można jeździć na elektryku – znamy odpowiedź (nie można, ale podobno nie robią z tego powodu problemów). Jak widzicie, jest wiele tematów. No i sporo lasów do zjeżdżenia, bo tak się składa, że lasy zajmują ponad 30 proc. terytorium Polski. Jest o czym słuchać. A w maju można nas słuchać co tydzień.

Gośćmi Juliusza Ćwielucha w tym odcinku są Anna Choszcz-Sendrowska, rzeczniczka Lasów Państwowych, i Teodor Furs. Więcej o najnowszym działaniu Lasów Państwowych na stronie czaswlas.pl.