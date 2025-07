Sakwiarze, czyli wakacje na dziko. Jak to robić? Srogo się zdziwicie

Kto nie był w tej bańce, może się srogo zdziwić, jaka to specyficzna nisza.

W różnorodnym, rowerowym ekosystemie jest i taka nisza jak podróżujący z sakwami. Kto nie był w tej bańce, może się srogo zdziwić, jaka to specyficzna nisza. Do tego stopnia, że nie należy ich mylić z bikepackingiem, bo podobno to nie to samo. Dlatego w tym odcinku przewodnikami po świecie sakwiarzy są Dawid i Kasia Białowąs, którzy prowadzą blog „Gdzie los poniesie”. Ich nosi głównie do krajów byłego ZSRR.

Ale nie tylko. Jak na sakwiarzy przystało: jeżdżą z namiotem, sypiają na dziko, włóczą się po bezdrożach. Ale też z nikim się nie ściągają, bo – jak mówią – z sakwami jeździ się w poszukiwaniu spokoju. Wszystkich poszukujących spokoju namawiamy do posłuchania podkastu i spróbowania samemu, jak to jest.

