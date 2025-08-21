Przejdź do treści
Rowery nie bajki

Rowery, nie bajki. Odc. 40

Jak uratować Warszawę? Tak to robią ci, którzy umieją w rowery

21 sierpnia 2025
Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal Leszek Zych / Polityka
Dlaczego w Polsce przyjemność jazdy na rowerze ciągle tak słabo łączy się z bezpieczeństwem? Opowiadają Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal, czyli Warszawski Alarm Smogowy.

W tym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” jest tyle wątków, że streszczenie powinno być w załączniku. Na szczęście słowem kluczem jest bezpieczeństwo i przyjemność. A konkretnie: dlaczego w Polsce przyjemność jazdy na rowerze ciągle tak słabo łączy się z bezpieczeństwem.

A ponieważ nie ma sensu wywarzać otwartych drzwi, to goście programu, duet zawodowy: Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal, czyli Warszawski Alarm Smogowy, opowiadają, jak to robią inni. Ci, którzy potrafią w rowery. Tak się składa, że oboje mieszkali długo w różnych rowerowych rajach, jak Kopenhaga czy Sztokholm. A nawet w półrajach, czyli w Londynie.

O tym, co ich wkurza, czym jest „puchalszczyzna” i jak naprawić polskie drogi rowerowe – słuchajcie i oglądajcie. Tym bardziej że to wizualny debiut WAS (Warszawski Alarm Smogowy) specjalnie dla was.

Juliusz Ćwieluch

Juliusz Ćwieluch

Dziennikarz, reporter. Lubi rozmawiać, stąd jego słabość do wywiadów. Przez lata specjalizował się również w tematyce wojskowej, czego pokłosiem są książki „Generałowie” i „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją”. Ostatnio autor podkastu „Rowery, nie bajki”. Urodził się w Starachowicach, studiował w Krakowie, mieszka w Warszawie, którą lubi.
