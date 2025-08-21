Jak uratować Warszawę? Tak to robią ci, którzy umieją w rowery

Dlaczego w Polsce przyjemność jazdy na rowerze ciągle tak słabo łączy się z bezpieczeństwem? Opowiadają Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal, czyli Warszawski Alarm Smogowy.

OGLĄDAJ:

W tym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” jest tyle wątków, że streszczenie powinno być w załączniku. Na szczęście słowem kluczem jest bezpieczeństwo i przyjemność. A konkretnie: dlaczego w Polsce przyjemność jazdy na rowerze ciągle tak słabo łączy się z bezpieczeństwem.

A ponieważ nie ma sensu wywarzać otwartych drzwi, to goście programu, duet zawodowy: Agnieszka Drozd i Rafał Kosmal, czyli Warszawski Alarm Smogowy, opowiadają, jak to robią inni. Ci, którzy potrafią w rowery. Tak się składa, że oboje mieszkali długo w różnych rowerowych rajach, jak Kopenhaga czy Sztokholm. A nawet w półrajach, czyli w Londynie.

O tym, co ich wkurza, czym jest „puchalszczyzna” i jak naprawić polskie drogi rowerowe – słuchajcie i oglądajcie. Tym bardziej że to wizualny debiut WAS (Warszawski Alarm Smogowy) specjalnie dla was.

SŁUCHAJ: