Czy polską branżę rowerową czeka seria upadłości? Co będzie z Rondo? Twórcy 7Anna dla „Polityki”

18 sierpnia 2025 r. z pewnością przejdzie do historii polskiej branży rowerowej. Niestety w kategorii „czarna kartka z kalendarza”.

OGLĄDAJ:

18 sierpnia 2025 r. z pewnością przejdzie do historii polskiej branży rowerowej. Niestety w kategorii „czarna kartka z kalendarza”. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawił się wniosek złożony w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ o postępowaniu upadłościowym firmy 7Anna.

Wielu osobom nazwa 7Anna może nie za wiele powiedzieć, ale to spółka, która w swoim portfelu ma takie marki jak Rondo, NS Bike, Octane, Creme. Szczególnie ta pierwsza jest ważna, bo to ona wyprowadziła polski przemysł rowerowy na szerokie, międzynarodowe wody.

Trudno mówić, że to oni wynaleźli rower typu gravel, ale ze swoimi produktami idealnie wstrzelili się w trend, którego w Polsce w ogóle jeszcze nie było widać. Ledwo pokazali swoje pierwsze modele, a już w 2017 r. na Międzynarodowych Targach Rowerowych w Friedrichshafen EuroBike (obecnie targi odbywają się we Frankfurcie) zdobyli pierwszą nagrodę. Dla tych, którzy słabiej znają branżę i targi – konkurowali mniej więcej z 3 tys. wystawców.

Nie osiedli na laurach. W 2019 r. Rondo HVRT CF0 dostało prestiżową nagrodę Rower Roku od brytyjskiego magazynu „BikeRadar”. Nigdy wcześniej na radarze gazety tej klasy nie znalazł się rower z Europy Środkowej. No i spoza wielkiej dziesiątki światowych producentów. Rondo nie bało się dziwnych rozwiązań, odważnych połączeń kolorystycznych czy eksperymentowania z materiałami. Na polskim rynku byli liderem w rowerach karbonowych. Właściwie oczy całej rodzimej branży zwrócone były na nich.

7Anna szybko rosła. Z małej gdańskiej manufaktury awansowali na pozycję trzeciego gracza na polskim rynku rowerowym. Oczywiście nie zagrażali takim potęgom jak Romet czy Kross. Ale w wielu kwestiach, np. w gravelach, to oni nadawali ton. To oni pokazywali, że nawet zwykła śrubka w rowerze nie musi być jak Ford T, czyli taka, jaką chcesz, pod warunkiem że chcesz czarną. W ich rowerach śrubki były kolorowe, ramy dziwaczne, koła karbonowe, jak w rowerach customowych. Konkurencja nie mogła przy nich spać spokojnie.

Kiedy przyszedł covid, a później wielki boom na rowery, w zamówieniach dosłownie się zagotowało. – Podwoiliśmy sprzedaż, a i tak mieliśmy dwa razy więcej zamówień, niż mogliśmy obsłużyć – wspomina Tomasz Cybula, prezes 7Anna. Na całym świecie tak to wtedy wyglądało. Złote lata, żniwa, eldorado – tak mniej więcej branża patrzyła na pierwsze dwa lata od covidu.

Katastrofa przyszła niespodziewanie. W 2023 r. w całej branży doszło do gigantycznego przegrzania rynku. Klienci nie ustawiali się już w kolejkach, a cen nie można już było windować pod sufit. Chciwość branży spowodowała, że mało kto w porę dostrzegł sygnały ostrzegawcze, i nagle magazyny największych producentów zaczęły pękać w szwach. Ryba zepsuła się od głowy, bo to najwięksi dyktowali ceny. Ale też je psuli.

W branży zaczęła się rzeź. Na pierwszy ogień poszli właściciele małych sklepów rowerowych, które nie wytrzymały konkurencji z internetem i polityką cenową gigantów. Szacuje się, że w Polsce upadło w ostatnich latach prawie 15 proc. sklepów rowerowych. Później padać zaczęli nawet ci najwięksi. 27 grudnia 2024 upadłość ogłosiła niemiecka firma Sprick Cycle GmbH. A wraz z nią Sprick Rowery Sp. z o.o. Sprick miał sto lat doświadczenia w produkcji rowerów. Firma składała je dla wielu światowych marek. Miała swoją montownię w Polsce. W której składano m.in. dla marki 7Anna, czym zresztą specjalnie się nie chwalono, bo upadek Spricka spowodował, że 7Anna wchodziła w nowy sezon bez rowerów.

Tak się zaczęły kłopoty. Ale jak się skończyły i co to oznacza dla całej branży, ale też dla klientów Rondo i innych marek, słuchajcie w podkaście „Rowery, nie bajki”.

UWAGA! Zapraszamy na nowy kanał Juliusza Ćwielucha na YouTube „Rowery, nie bajki”. Znajdziecie tu wszystko, co trzeba wiedzieć o rowerach: rozmowy z ekspertami, trendy i praktyczne wskazówki. Śledźcie i subskrybujcie pod tym adresem.

SŁUCHAJ: