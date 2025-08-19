Poobijane Rondle. Polska ikona rowerowa złożyła wniosek o upadłość

7Anna, producentka takich marek jak Rondo, NS Bikes czy miejski Creme, złożyła wniosek o upadłość. „Seria ciosów, która na nas spadła, była za mocna. Czasem trzeba upaść, żeby powstać wzmocnionym – mówi prezes Tomasz Cybula. I deklaruje, że to jeszcze nie koniec jednej z najlepszych polskich firm rowerowych.

7Anna powstała 24 lata temu, ale nawet w branży mało kto kojarzył, że to ta firma stała za takimi markami jak NS Bikes, Octane One, Creme czy później Rondo. Firma od początku miała ambicję walczyć o zagraniczne rynki i stawiała na międzynarodową komunikację.

7Anna: to się czuło

Jej założyciel Szymon Kobyliński sporą część dzieciństwa spędził za granicą. Tam nauczył się nie tylko języka, ale wyzbył się też kompleksów. Później był jednym z pierwszych polskich zawodników DH (downhill). Wiedział, o co chodzi w rowerach i czego użytkownicy od nich chcą. To się zawsze czuło w ich produktach.

Ambicją firmy było produkować rowery, które doceni świat, a nie tylko Polacy. Strona marki Rondo (powstała w 2017 r.) na początku nie miała nawet polskiego tłumaczenia. – To nie jest tak, że wstydziliśmy się naszych polskich korzeni. Po prostu większość produkcji szła na Zachód – mówi Tomasz Cybula.

I na Zachodzie to, co robili, było bardzo doceniane. Rowery miejskiej marki Creme (powstała w 2009 r.) dużo łatwiej było kupić w Berlinie niż w Warszawie. A NS Bikes bardzo dobrze sprzedawał się w Stanach Zjednoczonych. Rondo, ich ostatnia marka, wpisała się w globalny sukces rowerów typu gravel. Zaczęli je sprzedawać, kiedy inni polscy producenci ciągle się nie mogli zdecydować, czy gravel to przejściowa moda, czy rynkowy trend.

Rondo uznało, że trend i swoimi Rondlami, jak pieszczotliwie mówią na nie użytkownicy, zawojowało świat. W 2019 r. Rondo HVRT CF0 dostało prestiżową nagrodę Rower Roku od brytyjskiego magazynu „BikeRadar”. Nigdy wcześniej na radarze gazety tej klasy nie znalazł się rower z Europy Środkowej. No i spoza wielkiej dziesiątki światowych producentów. Rondo nie bało się dziwnych rozwiązań, odważnych połączeń kolorystycznych czy eksperymentowania z materiałami. Na polskim rynku byli liderem w rowerach karbonowych. Właściwie oczy całej rodzimej branży zwrócone były na nich.

Słuchaj też: Dandy Horse, czyli biznes się kręci. W kolarstwie koło to rocket science

Dopalenie i przegrzanie

W covidzie firma dostała megadopalenia. W zasadzie niemal dwukrotnie urosła. Na ich rowery trzeba było się zapisywać w kolejkę. Nie tylko zresztą na ich. Tyle że za ich trzeba było płacić czasem dwa razy więcej niż za produkcję innych polskich producentów. A jednak chętnych nie brakowało.

Tyle że dwa lata później, w 2022 r., w całej branży doszło do gigantycznego przegrzania. Klienci nie ustawiali się już w kolejkach, a cen nie można już było windować pod sufit. Tyle że chciwość branży spowodowała, że mało kto w porę dostrzegł sygnały ostrzegawcze i nagle magazyny największych producentów zaczęły pękać w szwach.

Ryba zepsuła się od głowy, bo to najwięksi dyktowali ceny. Ale też je psuli. W branży zaczęła się rzeź. Na pierwszy ogień poszli właściciele małych sklepów rowerowych, które nie wytrzymały konkurencji z internetem i polityką cenową gigantów. Szacuje się, że w Polsce upadło w ostatnich latach prawie 15 proc. sklepów rowerowych. Później padać zaczęli nawet ci najwięksi.

Czytaj też: Na polskich drogach trwa wojna wszystkich ze wszystkimi. Daleko tak nie ujedziemy

Sezon bez rowerów

27 grudnia 2024 upadłość ogłosiła niemiecka firma Sprick Cycle GmbH. A wraz z nią Sprick Rowery Sp. z o.o. Sprick miał sto lat doświadczenia w produkcji rowerów. Firma składała je dla wielu światowych marek. Miał swoją montownię w Polsce. W której składano m.in. dla marki 7Anna, czym zresztą specjalnie się nie chwalono, bo upadek Spricka spowodował, że 7Anna wchodziła w nowy sezon bez rowerów.

Sprick nie był jedynym dostawcą, ale głównym. No i trzymał jakość. Nowi dostawcy mieli już z tym problemy. Obniżenie jakości zostało szybko dostrzeżone przez klientów Rondo. W internecie nie brakowało komentarzy o niedoróbkach, gorszej jakości, czyli o czymś, z czym rowery spod znaku 7Anna nigdy wcześniej nie miały problemów.

Kolejnym ciosem dla polskiej firmy było oszustwo, jakiego dokonano wobec kolejnego jej niemieckiego kontrahenta. Firma przelała pieniądze za rowery zamiast na konto 7Anna to na rachunek hakera. Ślad po nim urwał się w Portugalii. Podobnie jak po pieniądzach.

Nie tylko nie było pieniędzy. Ale też nie można było odzyskać rowerów, bo i niemiecka firma popadła w kłopoty. – W bardzo krótkim okresie dostaliśmy za wiele ciosów. Żadna firma by tego nie wytrzymała. Mieliśmy bardzo ambitne plany na ten sezon, świetne projekty, ale nie możemy działać na szkodę firmy. Musieliśmy zgłosić ten wniosek – mówi Tomasz Cybula.

W poniedziałek 18 sierpnia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawił się wniosek złożony w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ o postępowaniu upadłościowym firmy 7Anna. – My się nie poddajemy. Dalej działamy, dalej serwisujemy nasze rowery i dalej dbamy o naszych klientów. Wierzymy, że dziedzictwo naszej firmy nie przepadnie i znajdzie się ktoś, kto da nam i naszym markom drugie życie – mówi prezes Tomasz Cybula.