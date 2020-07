Jerzy Baczyński: Co oznacza wybór Dudy, a co Trzaskowskiego

Niedzielne wybory będą najważniejsze od dekady, a być może od 30 lat. Jaka jest ich stawka? Co przyniesie zwycięstwo kandydata PiS, a co przedstawiciela opozycji? Rozmowa z redaktorem naczelnym „Polityki”.

Zwycięstwo Andrzeja Dudy może zacementować układ władzy na wiele lat do przodu. PiS utrzyma się u steru, co więcej, może jeszcze przyspieszyć i pogłębić przejmowanie państwa, szczególnie samorządów, mediów czy sądów. Z drugiej strony wygrana Rafała Trzaskowskiego pozwoliłaby na przełamanie monopolu PiS i zatrzymanie sprawnie działającej do tej pory maszynerii. Jakie są możliwe scenariusze wyborczej niedzieli i następnych dni?