Kulisy rekonstrukcji. W co grają Kaczyński, Ziobro i Gowin

Co chce zyskać Kaczyński, a co koalicjanci? Dlaczego tyle to trwa i ile potrwa? Kto zachowa stanowisko, a kto straci? Rozmowa z reporterką polityczną „Polityki” Anną Dąbrowską.

Dyskusje o rekonstrukcji rządu trwają od wieczoru wyborczego Andrzeja Dudy w lipcu i wygląda na to, że potrwają jeszcze kilka tygodni. Rekonstrukcja ma na nowo poukładać obóz prawicy: Jarosław Kaczyński próbuje przycisnąć koalicjantów do ściany, a oni starają się zachować jak największe wpływy. W tle toczy się rywalizacja o sukcesję po prezesie. Poszczególni ministrowie na różne sposoby załatwiają sobie pozostanie w rządzie lub inną polityczną przyszłość. Razem z Anną Dąbrowską zaglądamy za kulisy rozmów o rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego.