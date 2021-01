Czy Hołownia wyprzedzi Platformę w sondażach?

Na przełomie roku Polska 2050 zaczęła rosnąć i doganiać, a nawet przeganiać Koalicję Obywatelską zbudowaną wokół PO. Skąd ten wzrost i czy ma szansę się utrzymać? Rozmowa z politologiem Mikołajem Cześnikiem.

Ugrupowanie Szymona Hołowni z przytupem rozpoczęło 2021 r. Akces do Polski 2050 ogłosili posłanka Joanna Mucha i senator Jacek Bury, do tej pory związani z Koalicją Obywatelską. Hołownia zapowiedział serię konferencji programowych pod hasłem „Wiemy jak”. Na tle przysypiającej opozycji parlamentarnej Polska 2050 prezentuje się aktywnie, co znalazło odzwierciedlenie w sondażach. Ale ruch Hołowni ma też swoje problemy: niedookreślenie ideowe i programowe czy coraz częstsze konflikty wewnętrzne. Czy wyrośnie na największą siłę opozycji, czy skończy jak formacje Janusza Palikota, Pawła Kukiza i Ryszarda Petru? Rozmowa z prof. Mikołajem Cześnikiem z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego.