Czy PiS odrobi straty dzięki stanowi wyjątkowemu

Przed rokiem, na fali protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, od PiS odeszła duża grupa wyborców umiarkowanych. Dziś poparcie dla rządzącej prawicy rośnie – wskutek propagandowego wykorzystania napływu migrantów na granicy białoruskiej. Czy PiS będzie w stanie długoterminowo na tym skorzystać? Co z Polskim Ładem? Co robi (i co może zrobić) opozycja? Rozmowa z politolożką z UMK w Toruniu, Barbarą Brodzińską-Mirowską.