Czy Unia jest nam potrzebna i jak o niej rozmawiać?

Czy realnie grozi nam polexit i co może oznaczać? Co Polacy najbardziej cenią w Unii Europejskiej? Czy Unię da się lubić? Rozmowa z Anną Radwan, szefową Instytutu In.Europa.

Politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim na czele, powtarzają, że groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej to fake news. Jednocześnie mówią jednak, że instytucje europejskie uzurpują sobie władzę nad Polską, a Unia w zasadzie nie jest nam już do niczego potrzebna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dający de facto rządowi podstawę do odmowy wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE jeszcze pogłębił kryzys w relacjach Warszawy z Brukselą. Rozmowa z Anną Radwan, szefową Instytutu In.Europa wspierającego integrację europejską, związaną z także ruchem Polska 2050.