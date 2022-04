Putin zakręcił kurek z gazem. I co dalej?

Skąd Polska będzie teraz czerpać gaz? Co może zrobić rząd, co Unia Europejska, a co Stany Zjednoczone? Rozmowa z Rafałem Zasuniem, redaktorem naczelnym serwisu WysokieNapiecie.pl

Polska i Bułgaria od tego tygodnia przestały dostawać gaz z Rosji. Na jaką ilość surowca możemy liczyć z innych źródeł, w tym z gazociągu Baltic Pipe, który ma działać od jesieni? Co będzie, gdy Rosja odetnie dostawy do kolejnych państw, w tym Niemiec? Na jakie awaryjne scenariusze powinniśmy być gotowi?