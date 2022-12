Najważniejsze pytania o wojnę, w tym: czy mamy się bać straszaka atomowego i czy konflikt może się rozlać na kolejne kraje? Rozmowa z Michałem Fiszerem, autorem codziennych analiz na Polityka.pl oraz świeżo wydanej książki „Wojna w Ukrainie”.

Były pilot myśliwców, analityk wojskowy płk Michał Fiszer z synem Jackiem już od ponad pół roku dzień w dzień opisują wojnę w Ukrainie w serwisie internetowym tygodnika „Polityka”. Teraz wydali książkę pt. „Wojna w Ukrainie. Od napaści do kontrofensywy”. Z tej okazji zadajemy najważniejsze pytania o to, co już się zdarzyło i jeszcze zdarzy w tym konflikcie. Jak długo to potrwa? Kto wygra?