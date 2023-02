Wojna w Ukrainie. To już początek rosyjskiej ofensywy?

Rosjanie w ostatnich dniach intensywniej atakują ukraińskie pozycje, zwłaszcza w Donbasie. Przyspieszyli wiosenną ofensywę? Czy Ukraińcy są przygotowani? Rozmowa z Piotrem Łukasiewiczem.

Rosjanie będą teraz raczej bronili zdobytych terenów, żeby osiągnąć swoje cele polityczne. Ukraińcy z kolei będą dążyli do rozstrzygnięcia na polu bitwy. Jak będzie wyglądała wojna w najbliższych miesiącach? Czy może dojść do przełomu? Ile czasu potrzebują Ukraińcy, żeby włączyć do swojej armii nowe uzbrojenie z Zachodu? Gościem Łukasza Lipińskiego jest Piotr Łukasiewicz, były wojskowy i dyplomata, analityk Polityki Insight i Collegium Civitas.