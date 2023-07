Czy migranci staną się Wunderwaffe PiS? Jak o nich rozmawiać?

Na obecnym etapie prekampanii wygląda na to, że PiS chce wygrać wybory dzięki tematowi rzekomej „przymusowej relokacji migrantów”. To możliwe? Co może i powinna zrobić opozycja? Rozmowa z Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim.

PiS prze do referendum na temat migracji razem z jesiennymi wyborami do Sejmu. Według (kontrolowanych) przecieków ze sztabu prawicy ma to przynieść PiS dodatkowy milion głosów. Czy to realistyczny plan? Czy też kolejny odgrzewany kotlet, który pojawi się i zniknie w tej kampanii, jak ideologia LGBT, obrona JP2 czy „lex Tusk”? Jak opozycja powinna odpowiedzieć PiS, żeby się nie wpisać w kampanię nienawiści? Łukasz Lipiński rozmawia z autorami książki „Społeczeństwo populistów” Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim.