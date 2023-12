Od Tuska do Trumpa. Jerzy Baczyński o wyzwaniach 2024 r.

Czy partiom demokratycznym uda się wygrać wybory samorządowe i europejskie? Co teraz będzie robił PiS? Co dalej z wojną w Ukrainie? Kto wygra wybory prezydenckie w USA i co to będzie oznaczało?

Łukasz Lipiński rozmawia z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka” Jerzym Baczyńskim o najważniejszych wyzwaniach 2024 r. PiS będzie nasilał polityczną polaryzację, żeby wrócić do władzy. Czy partia Jarosława Kaczyńskiego przetrwa w obecnej formie? W pierwszym półroczu czekają nas dwa arcyważne głosowania – wybory samorządowe w kwietniu i europejskie w czerwcu. Co zrobi obecna koalicja rządowa? Świat też będzie dostarczał nam kolejnych wyzwań. Co dalej w wojną w Ukrainie i co może wynikać z ewentualnego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA? I co może być dla nas iskierką optymizmu w nowym