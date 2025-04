Karuzela egzotycznych kandydatów na prezydenta. Oni chcą rządzić Polską

W wyścigu do Pałacu Prezydenckiego stanęło aż 53 chętnych – to więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Czy mamy do czynienia z siłą demokracji, czy raczej jej kryzysem?

Chętni na Pałac Prezydencki dopisali, co wcale nie oznacza, że nasza demokracja ma się tak dobrze, bo ilość nie oznacza automatycznie jakości. 100 tys. podpisów udało się zebrać 17 osobom. Ale wcześniej PKW przyjęła zgłoszenia od aż 44 komitetów wyborczych, a dziewięć odrzuciła. Co oznacza, że widzących się w roli głowy państwa było 53! Na przykład przedsiębiorczyni, która pytana o swój brak doświadczenia politycznego odparła z rozbrajającą szczerością: „Ja postrzegam to jako mój atut, bo brak doświadczenia pozwala mi na świeże spojrzenie". Zawsze można się pocieszać, że bywało gorzej. 30 lat temu o prezydenturę biło się wprawdzie mniej osób, ale wielu bardzo egzotycznych. Janina Paradowska ubolewała wówczas na łamach „Polityki", że „urzędujący prezydent konkurować będzie z kandydatem, którego politycznym urobkiem są guzy wyniesione z agencji towarzyskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich skrzyżuje w prezydenckiej debacie argumenty z satyrykiem". Satyrykiem był Jan Pietrzak, ten z guzami nazywał się Leszek Bubel i przekonywał, że do agencji… „został zwabiony". O wyborczej klęsce urodzaju Karolina Lewicka rozmawia z Joanną Sawicką i Wojciechem Szackim.