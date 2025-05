Trzaskowski pod presją, Nawrocki triumfuje za wcześnie. Teraz czeka nas chaos

Albo obóz demokratyczny uruchomi emocję, która skłoni Polaków, by do urn poszli na skalę porównywalną do wyborów parlamentarnych sprzed półtora roku, albo do Pałacu wprowadzi się Karol Nawrocki.

Kluczowa zmienna: mobilizacja. To ona rozstrzygnie o ostatecznym wyniku wyborów prezydenckich. Albo obóz demokratyczny uruchomi emocję, która skłoni Polaków, by do urn poszli na skalę porównywalną do wyborów parlamentarnych sprzed półtora roku, albo do Pałacu wprowadzi się Karol Nawrocki. OGLĄDAJ: Przepływy elektoratów nie są, rzecz jasna, automatyczne – nie wszyscy wyborcy Konfederacji czy Brauna zagłosują na kandydata PiS. Ale to jednak on ma większy rezerwuar głosów do pozyskania. I najważniejsze – na horyzoncie nie widać rzeczonej emocji mobilizującej sympatyków koalicji 15 października. Straszenie Nawrockim nie sprawdziło się w pierwszej turze, dlaczego raptem miałoby zadziałać na masową skalę w drugiej? Wiele wyzwań stoi też przed rządem Donalda Tuska i jego sejmowym zapleczem. Czas wyciągnąć wnioski choćby z badań CBOS, od miesięcy pokazujących, że ten gabinet oceniany jest przez Polaków źle. Ale teraz i tak przed nami czas oczekiwania, bo wynik prezydenckiej dogrywki nakreśli polityczną mapę na najbliższe miesiące i lata. Karolina Lewicka rozmawia z dr Anną Materską-Sosnowską oraz Rafałem Kalukinem. SŁUCHAJ: