Ostatnie ruchy. Czy Trzaskowski nabrał wiary i jaki dyskomfort mogą dziś czuć wyborcy PiS

Emocje jak na grzybach – to zdecydowanie nie w tej kampanii, tutaj napięcie sięga zenitu. Karolina Lewicka rozmawia z Anną Dąbrowską i Mariuszem Janickim.

Za nami debata telewizyjna i marsze przez Warszawę. Nie wygramy czekaniem, wygramy pracą – nawołuje do aktywności członków PiS Jarosław Kaczyński, zaś Donald Tusk apeluje do tych wyborców koalicji 15 października, którzy w pierwszej turze do urn wyborczych nie dotarli, by „dla Polski” zagłosowali w najbliższą niedzielę.

Kolejne sondaże nie ułatwiają sprawy – kandydaci idą łeb w łeb, nie jest jasne, czy prawdę powie nam w niedzielny wieczór exit poll, może trzeba będzie czekać, aż Państwowa Komisja Wyborcza policzy każdy oddany w kraju i za granicą głos. Emocje jak na grzybach – to zdecydowanie nie w tej kampanii, tutaj napięcie sięga zenitu.

