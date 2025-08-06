Nawrocki pierwsze starcie zacznie dziś. Wejdzie do Pałacu z drzwiami. Komentują naczelni „Polityki”

Od pierwszego dnia spodziewać się należy aktywności, której celem będzie osłabienie czy obalenie rządu. Czy czeka nas zatem nowa wojna na górze?

Nowym politycznym otwarciem nie była ani wymęczona rekonstrukcja rządu, ani tym bardziej chronologicznie wcześniejsza debata nad wnioskiem o wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska. Obóz władzy jest w głębokiej defensywie, stąd musi godzić się z tym, że datę startu nowego sezonu gry o tron wyznacza termin zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Ów nie będzie czekał, aż Wiejska wróci z urlopów – od pierwszego dnia spodziewać się należy aktywności, której celem będzie osłabienie czy obalenie rządu.

Plan działań jest już gotów, podobnie jak projekty ustaw, którymi duży Pałac zasypie koalicję. Nawrocki, w polityce homo novus, ma mocny i najświeższy mandat i spory pewnie kredyt zaufania. Inaczej niż rząd, który zużywał się przez ostatnie półtora roku w rekordowym tempie. Dlatego w tej próbie sił nowy prezydent już na starcie ma fory. Czy czeka nas zatem nowa wojna na górze?

Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim i jego pierwszym zastępcą Mariuszem Janickim.

