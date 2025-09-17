Licytacja na populizmy. Czy Tusk jest oportunistą? Media publiczne też są do naprawy

Defensywą nie wygrywa się wojen o masową wyobraźnię. Za to w szybkim tempie stać się można zakładnikiem cudzych haseł oraz rozbudzonych do maksimum społecznych lęków.

Mainstream przejmuje tematy populistów. W efekcie – nawet mówiąc łagodniejszym językiem, ale dokładnie o tym samym co radykałowie – bierze też na pokład ich wizję świata. Oraz narrację swych antagonistów. Nie ma polityki bez opowieści. Nie mając własnej, a podbierając cudzą, można – oczywiście – liczyć na to, że ludzie wybiorą kopię, a nie oryginał.

Ale to próżne nadzieje. Bo defensywą nie wygrywa się wojen o masową wyobraźnię. Za to w szybkim tempie stać się można zakładnikiem cudzych haseł oraz rozbudzonych do maksimum społecznych lęków. I właśnie wtedy się przegrywa. A triumfują polityczni hochsztaplerzy.

Karolina Lewicka rozmawia z Rafałem Kalukinem.

