Czy jesteśmy gotowi na wojnę? Co robić w pierwszych dniach? Sprawdzamy schrony i system alarmów

Raport NIK nie pozostawia złudzeń: „W Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców, obrona cywilna nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca schronienia”. Inni nie byli aż tak lekkomyślni, np. Szwajcaria schowa w schronach wszystkich swoich obywateli. My dopiero – bardzo, bardzo powoli – zaczynamy nadrabiać braki. Przypomina to zresztą wielką improwizację.

Karolina Lewicka rozmawia z Juliuszem Ćwieluchem.