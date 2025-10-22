Aleksander Kwaśniewski dla "Polityki": Nie rozumiem polityków mówiących, że Ukraina nie powinna być w NATO

„Relacje polsko-ukraińskie muszą być mądre i przemyślane, to leży w interesie obu narodów. Alternatywą będzie geopolityczna katastrofa, jeśli pozwolimy nadać ton nienawistnikom po obu stronach” - mówi w rozmowie z "Polityką" Aleksander Kwaśniewski

Kwaśniewski ocenia również negocjacje między Trumpem i Putinem dotyczące wojny w Ukrainie: „W sensie myślenia strategicznego, długofalowego między Trumpem i Putinem jest kolosalna różnica perspektyw. Jeśli Trump nie zrozumie, że jego partnerem w negocjacjach jest stary lis zafiksowany na koncepcji imperialnej, to przegra, nawet jeśli będzie miał wrażenie, że wygrał”.

Rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed światem, zastanawiamy się, jak bardzo na politykę Donalda Trumpa wpływa jego maczyzm, a także dyskutujemy o stosunkach polsko-ukraińskich i wyzwaniach, jakie stoją przed komunikacją polityczną w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. „Demokracja ma dziś cechy wyczerpania, a wyczerpanie to syndrom wypalenia. Polega to na tym, że świat od początku XXI wieku zmienia się za szybko, co powoduje brak społecznej adaptacji do zmian, poczucie wykluczenia i ogromnego ryzyka związanego z decyzjami, które się podejmuje” - mówi nam prezydent Kwaśniewski.

Czy jest na to panaceum, jakie stoją przed nami wyzwania geopolityczne i jak się zmieni polska polityka, gdy zabraknie w niej Tuska i Kaczyńskiego? Posłuchajcie!