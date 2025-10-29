Marzenia Donalda Tuska o wielkiej Polsce. Co działo się na konwencjach KO i PiS?

Co działo się w ostatni weekend na konwencjach Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej? I jakie plany na Polskę ma teraz Donald Tusk?

Dwie partie, dwie konwencje i dwie opowieści. Pierwsza jest o złotej dekadzie Polski. Możemy wyżej, szybciej, dalej – mówił premier Donald Tusk. Pojawiają się hasła takie jak „przyszłość”, „rozwój”, „gospodarka”.

Druga jest o zagrożeniu. To Jarosław Kaczyński przestrzega, że „Francja, Niemcy i brukselskie elity chcą nam zabrać państwo”. Obaj liderzy nie szczędzą sobie złośliwości. Konwencję PiS szef rządu nazwał stypą polityczną Kaczyńskiego. Ów nie pozostał dłużny, kpił ze zjednoczenia PO z partiami, które „istnieją dyskretnie”, i z nowej nazwy, która okazała się starą.

Działacze po jednej i po drugiej stronie prezentowali tylko urzędowy optymizm. Bo do wyborów jeszcze dwa lata, a dwie główne w Polsce siły polityczne mają swe rozliczne problemy. Ciekawe, co z minionego weekendu zapamiętali wyborcy?

Karolina Lewicka rozmawia z Michałem Danielewskim (Polityka.pl).