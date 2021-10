PRL Edwarda Gierka. Przerwana dekada

Zaczynał dekadę słowami: „Ale mnie jest dobrze w Katowicach”, kończył skargą: „Dzisiaj nagle się mówi, że wszystkiemu winien jest ten diabeł ze Śląska”. Kim był Edward Gierek?

Wyniesienie do władzy. „Ale mnie jest dobrze w Katowicach” – mieli usłyszeć Franciszek Szlachcic i Stanisław Kania od Edwarda Gierka, gdy nocą 18 grudnia 1970 r. przyjechali namówić go do objęcia stanowiska I sekretarza PZPR. Jednak 19 grudnia Gierek był już w Warszawie.

Przemówił do Polaków 20 grudnia, zaraz po zakończeniu VII Plenum KC PZPR, które formalnie zatwierdziło jego wybór. Usiłował nawiązać ze społeczeństwem nić porozumienia, osią główną czyniąc narodową wspólnotę.