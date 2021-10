Propagandziści Edwarda Gierka odkryli socjotechnikę; świadomie postanowili zmienić wizerunek władzy w oczach Polaków, zaprzęgli do tego telewizję (z czasem kolorową), na wszystkich frontach rozwinęli słownik nowomowy.

Zmiana wizerunku. W marcu 1973 r. Stefan Kisielewski podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej ZAIKS zanotował: „Ta telewizja to dramat. Oglądam tu codziennie »Dziennik telewizyjny« i zadziwiam się, jak można bez jednej przerwy czy odmiany gadać wyłącznie i w kółko o sprawach gospodarczych. I w dodatku jakież to gadanie – maniakalne, pseudonaukowe, mętniackie, nie tykające istoty rzeczy. Jednak ci komuniści wprowadzili tu kompletny obłęd. (…) Spiker patetycznym głosem wyliczał, co to tam za cuda w każdym z województw się dzieją.