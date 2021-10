Polskie pociągi, Wars i dużo towaru do sprzedania

W 1965 r. za granicę wybrało się 780 tys. Polaków, w 1970 r. 870 tys., a w 1975 r. ponad 8 mln. Mobilność rodaków była dostrzegalna szczególnie z perspektywy kolejowej, gdyż to głównie pociągami wyruszali na wyprawy do krajów bliższych i dalszych.

Sprzedać-kupić. Polacy przede wszystkim odwiedzali państwa bloku wschodniego, bo eskapady za żelazną kurtynę logistycznie były trudne do zorganizowania (najpierw zdobycie paszportu, potem wizy i walut wymienialnych w wymaganej ilości), a z biznesowego punktu widzenia kosztowne i zbyt ryzykowne. – Wyjeżdżających do zachodniej Europy i powracających stamtąd celnicy trzepali równo – to opinia Jerzego Kołodziejskiego, który w latach 70. umiejętnie łączył pasję poznawania świata z drobnym szmuglem.