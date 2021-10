Z okazji i bez okazji. Piło się w dekadzie Gierka sporo

Pod koniec lat 70. statystyczny Polak wypijał 8,6 l alkoholu (w przeliczeniu na spirytus; przed wojną 1,5 l). O skali pijaństwa decydowały różne czynniki – ich sprzężenie nastąpiło właśnie w dekadzie gierkowskiej.

To pije młodość. Wskutek boomu demograficznego przełomu lat 40. i 50. polskie społeczeństwo odmłodziło się. W drugiej połowie lat 70. liczba ludzi w wieku 15–29 lat zbliżyła się – rekordowo – do 10 mln. Nabierały tempa zmiany antropologiczne. Socjolog Andrzej Siciński tak o nich pisał przed 30 laty: „udziałem wszystkich ludzi stało się przedłużenie młodości o kilka lat – w porównaniu z czasem jej trwania jeszcze w wieku XIX”. Miało to także skutki uboczne.