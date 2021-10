Polscy sportowcy na podium

Ekipa Edwarda Gierka doskonale rozumiała, jak sukces sportowy wpływa na emocje społeczne, jak można propagandowo ograć zwycięstwo. A miała o tyle lepiej, że akurat w przypadku sportu dekada należała do udanych.

Kapitan za Reczka. Kiedy Stanisław Kania i Franciszek Szlachcic jechali 18 grudnia 1970 r. na Śląsk, by namówić Edwarda Gierka do objęcia funkcji I sekretarza KC PZPR, polski sport, jak zwykle o tej porze, szykował się do zimowego snu. Nie było wtedy kogoś takiego jak Adam Małysz, kto mógłby poruszyć cały kraj swoimi sukcesami. Od czasu do czasu dawał o sobie znać narciarz alpejski Andrzej Bachleda i to wszystko, na co było nas stać między grudniem a marcem.

W Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, który odgrywał rolę dzisiejszego Ministerstwa Sportu, urzędnicy mogli więc spokojnie podsumowywać letnie osiągnięcia, mając pewność, że liczba medali i punktowanych miejsc już do końca roku się nie zmieni.