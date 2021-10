1975: rok przełomu

Rok ten nie przyniósł w Polsce radykalnych zmian, ale mimo to był przełomowy za sprawą dwóch wydarzeń: podpisania w Helsinkach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i zgłoszenia przez władze PRL zamiaru zmian w konstytucji.

Paradoks Helsinek. W sierpniu 1975 r. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, obradująca w Helsinkach, upowszechniła i uprawomocniła pojęcie praw człowieka, dając wschodnioeuropejskim dysydentom do ręki narzędzie walki z komunistycznymi dyktaturami. Najszybciej zrozumiano to w Warszawie. Nie stało się to jednak od razu.

„Nudne pustosłowie, głupie kino, ale cel polityczny jest jasny i dla Rosji ważny: pokazać, że świat uznał rosyjskie podboje terytorialne w Europie po II wojnie światowej i że ta narada zastępuje konferencję pokojową”.