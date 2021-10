Polityka PZPR wobec Kościoła

Ekipa Gierka zaczęła łagodzić antykościelną politykę Polski Ludowej, choć do końca się jej nie wyrzekła. Kościół nie przeszedł na stronę władzy, a władza nie była już w stanie kontrolować Kościoła. Epoka Gierka torowała drogę do całkowitej emancypacji katolicyzmu w Polsce. Do epoki Jana Pawła II.

Kościół mniej wrogi. Jednym ze sposobów pozyskiwania przez władzę zaufania społecznego mogła być rewizja polityki partii wobec Kościoła. Że jej represyjno-restrykcyjna formuła się nie sprawdza, zdawała sobie sprawę już ekipa późnego Gomułki. Prymas Stefan Wyszyński był dla niej nadal przeciwnikiem numer jeden, lecz w miarę jak narastał kryzys gospodarczo-społeczny, słabła energia do zwalczania Kościoła. W centralnych ośrodkach władzy dawny, motywowany ideologicznie front walki z Kościołem zaczynał ustępować przed podejściem bardziej pragmatycznym.