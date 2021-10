Ostatnie miesiące dekady Gierka

Schyłek rządów ekipy Gierka rozciąga się między tzw. zimą stulecia (1978/79 r.) a strajkowym latem 1980 r. Po drodze była wizyta w PRL papieża Polaka, zorganizowane przez podziemie obchody katyńskie, VIII Zjazd PZPR i ostatnie niedemokratyczne wybory do Sejmu. Wszystkie one oddziaływały na społeczne nastroje, opinie i postawy.

My i Oni. Jeszcze nikomu nie udało się przewidzieć nadciągającej rewolucji. Lenin tego nie uczynił, tym bardziej wątpliwe, by Edward Gierek był w stanie. Rewolucja Solidarności nie wybuchła jednak przypadkiem, nie doszło do niej również na drodze spisku, jak twierdził Gierek w „Przerwanej dekadzie”. Miała swoją genezę. Poprzedziła ją narastająca sytuacja rewolucyjna – nasilenie społecznego niezadowolenia, zmęczenia i irytacji, wynikających z pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, zawiedzionych nadziei rozbudzonych bigosowym socjalizmem.