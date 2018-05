Wiesław Władyka II RP z perspektywy PRL Druga Rzeczpospolita w objęciach PRL Władze Polski Ludowej wykorzystywały rocznice odzyskania niepodległości w 1918 r., aby narzucić społeczeństwu swoją interpretację. Przykrawany obraz II RP wpisywał się w kolejne etapy realnego socjalizmu.

Zenon Zyburtowicz/EAST NEWS Wizerunek Marszałka do kupienia na straganie w Nowym Targu, 1987 r. Na VII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu we wrześniu 1948 r. dziejami II RP się nie zajmowano, mimo że odbył się on tuż przed 30. rocznicą odzyskania niepodległości. Historycy wyraźnie unikali interwencji w świat polityki, w którym ostre oceny Polski przedwrześniowej dominowały (nie tylko w kraju, także na emigracji) i należały do rytualnych zaklęć epoki (zresztą obowiązywał wówczas dekret zapowiadający sąd nad winnymi klęski wrześniowej i faszyzacji ustroju). W latach 1949–55, w okresie intensywnego stalinizmu, wizerunek II RP składał się z kilku ostrych, grubych linii: nie znajdywano w niej żadnych wydarzeń pozytywnych; twierdzono, że kraj w każdej dziedzinie przeżywał głęboki regres.

Cechą tej narracji było całkowite odpersonalizowanie; KPP występowała jako siła bezosobowa, działająca w imieniu i na rzecz klasy robotniczej (przypomnijmy, że KPP została, po rozwiązaniu przez Stalina w 1938 r., oficjalnie zrehabilitowana dopiero w lutym 1956 r. na XX Zjeździe KPZR, dlatego też jej liderzy byli do tego czasu anonimowi). Inne partie, a właściwie wszystkie, wpychano do czarnej dziury historii. Próbą przywrócenia pamięci o II RP w PRL stały się obchody odzyskania niepodległości w 1958 r., wplecione w świętowanie rocznicy rewolucji październikowej. Ignacy Loga-Sowiński, członek ścisłego kierownictwa PZPR, przedstawił trzy koncepcje polityczne, które poprzedzały odrodzenie państwa polskiego. Pierwsza to idea sfederowania Polski z carską Rosją poprzez unię personalną. „Rzecznikiem tego programu była endecja, jej ideologiem Roman Dmowski”. „Drugą zasadniczą tendencją nurtującą społeczeństwo polskie w tych latach była koncepcja Józefa Piłsudskiego, wiążąca nadzieje niepodległościowe Polski ze zwycięstwem państw centralnych w wojnie światowej – a więc Niemiec i Austro-Węgier. Dziś po latach wystarczy, jeśli stwierdzimy, że jedynie (…) w następstwie zwycięstwa Rewolucji Październikowej powstać mogła odrodzona Polska. I tak, gdy w listopadzie 1918 r. powstawały obiektywne warunki dla odrodzenia się państwa polskiego, dwie wielkie koncepcje polityczne burżuazji polskiej – obie zbudowane na czynnym udziale po stronie jednego z wojujących imperialistów – okazały się bankrutami”. Charakterystyczne, że w 1958 r. nie uznano za pozytywne powołania rządu lubelskiego przez socjalistę Ignacego Daszyńskiego, w ogóle nie wymieniono jego nazwiska. Na tym tle publikacje „Tygodnika Powszechnego” z listopada 1958 r. odcinały się od oficjalnych nie tylko treścią. Autorem jednej z nich był prof. Adam Krzyżanowski – to było tak, jakby przemówiła Polska międzywojenna. W tekście Krzyżanowskiego i artykule Stefana Kisielewskiego zaprezentowano tzw. kontrowersje „orientacyjne” sprzed 1918 r. Pokazano, na czym polegał koncept Dmowskiego, na czym Piłsudskiego, przy czym w tekście Krzyżanowskiego widoczna była sympatia i wielki szacunek dla Komendanta. Otwierało się pole do pierwszych prób badania i opisywania II RP. Zarazem zaczynała się budować społeczna legenda tamtej Polski i jej przywódców. Minęło dziesięć lat. Gomułka haniebnie przetrwał Marzec (1968), ale do Grudnia (1970) zostały mu już tylko dwa lata. 50-lecie odzyskania niepodległości obchodzono w 1968 r. w atmosferze niezwykłej: nadal jeszcze było słychać echo wydarzeń marcowych, a karierę robiły hasła patriotyczno-narodowe. Obchodom, które nieprzypadkowo odbyły się w Lublinie 7 listopada, nadano odświętną oprawę. Przemówienie wygłosił premier Józef Cyrankiewicz. Powiedział wprost, dlaczego PRL nie obchodzi Dnia Niepodległości 11 listopada: bo tego dnia „rada polskiej magnaterii [Rada Regencyjna] oddała dowództwo nad podległym jej wojskiem Piłsudskiemu, co dało mu ważki głos w rozstrzyganiu spraw z punktu widzenia interesów klas posiadających i siłę przeciwstawienia się lewicy społecznej”. Do łask został przywrócony Ignacy Daszyński i jego „ludowy” rząd, któremu po prostu – jak stwierdził premier – nie dano szansy na zrealizowanie złożonych obietnic ani na urzeczywistnienie „nowej Polski”. „Tygodnik Powszechny” obszernie i poważnie potraktował 50-lecie niepodległości. Już 3 listopada Roman Litter przedstawił podręcznikowy, rzetelny wykład wydarzeń i różnorakich procesów poprzedzających listopad 1918 r. Wśród czynników składających się na „wybuch Polski” dostrzegł rewolucję październikową, ale nie przydał jej szczególnego znaczenia. Najwięcej uwagi poświęcił Piłsudskiemu: „Piłsudski zużytkował w 1918 roku wszystkie atuty, które mogły przyczynić się do uzyskania niepodległości przez Polskę: obiektywny wpływ wyniku wojny, rewolucji we wszystkich krajach zaborczych, polskie wysiłki polityczne i wojskowe. Sam wniósł właściwie tylko legendę konspiratora, więźnia, brygadiera. Poza legendą tylko to, że był właściwie dla wszystkich do przyjęcia, że nie spalił za sobą żadnych mostów politycznych, że miał swoje konwenty, kontakty na prawo i lewo, że był artystą techniki politycznej, zużytkowania wszystkiego i wszystkich dla swoich celów”. Do osoby Komendanta wrócił na łamach „Tygodnika” tydzień później Andrzej Micewski. „Piłsudski był człowiekiem, którego głos w Polsce liczył się nieraz więcej niż opinia poważnej partii politycznej. Wyjaśnienie i oświetlenie jego sylwetki ideowej wydaje się dla zrozumienia okresu II Rzeczypospolitej sprawą zupełnie zasadniczą”. Autor zajął się przede wszystkim odpowiedzią na pytania: czy Józef Piłsudski był socjalistą, czy tylko niepodległościowcem? „Piłsudski nie opuścił czerwonego tramwaju dlatego, że zmienił poglądy. Opuścił go, ponieważ od początku jechał w innym kierunku”. „Wrażliwość jego na problemy społeczno-ideowe była nieporównanie mniejsza, choć przez tyle lat należał do partii socjalistycznej i gdy opuścił tę partię i w ogóle zerwał i z socjalizmem i z demokracją, ludzie nie mogli zrozumieć, jak do tego doszło”. Micewski krytycznie oceniał antydemokratyczną politykę Piłsudskiego, bronił jednak polityki zagranicznej, nie podnosił w ogóle tak mocno eksploatowanej przez oficjalną propagandę fobii antyradzieckiej Marszałka: „Prawda historyczna wymaga, byśmy nie obciążali sami siebie więcej, niż wynika to z ogólnych proporcji wydarzeń. Wymaga tego także godność narodowa”. W artykule redakcyjnym „Tygodnik Powszechny” upomniał się o sprawiedliwą ocenę II RP. Wskazywał, że dzieło budowy państwa po 1918 r. było niezwykle trudne, że „wszystko należało na gwałt zaimprowizować”; „należało bezzwłocznie dokonać ogromnego skoku, zbudować nowoczesną demokrację polityczną, wytworzyć jej organy”. Takie opinie musiały bardzo denerwować ideologów partii rządzącej w PRL, wszak figura „nowoczesnej demokracji politycznej” nijak nie przystawała do obowiązującej „demokracji socjalistycznej”. Redakcja zamieściła jeszcze dwa inne ważne artykuły. Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił dramatyczny bilans otwarcia II RP, zaś Stanisław Stomma zajął się nieoczekiwanie, a dokuczliwie dla rządzącej partii, dziejami parlamentaryzmu, zwłaszcza interesowała go kadencja sejmu w latach 1922–27. W ten sposób, krytykując zamach stanu z 1926 r., wystąpił w obronie „zasad demokracji politycznej i rządów parlamentarnych”. Jeśli zatem Gomułka i jego towarzysze nie ustępowali w walce ideologicznej ani na milimetr, to jednak napotykali opór coraz silniejszy i coraz lepiej przygotowany. Nie mogli zakneblować dyskusji o II RP. Niepostrzeżenie do zindoktrynowanego obrazu przeszłości wlewały się treści, które ten obraz rozsadzały, zachęcały do stawiania pytań. Zaczęły ukazywać się naukowe i publicystyczne książki o obozach i partiach politycznych okresu międzywojennego, biografie ważnych polityków, a w antykwariatach wykupywano pisma Piłsudskiego. Następna „okrągła” rocznica odzyskania niepodległości przypadła na schyłkowy okres panowania Edwarda Gierka. Minęły już ponad dwa lata od wydarzeń radomsko-ursuskich, na dobre działały niezależne oficyny wydawnicze, organizowały się środowiska opozycyjne. Niektóre z nich wprost nawiązywały do tradycji przedwojennych, w tym piłsudczykowskich. Do zwyczaju kształtującej się opozycji demokratycznej na stałe wpisywały się obchody 11 listopada. W 1978 r. oficjalne obchody rocznicy odzyskania niepodległości przebiegały wedle przyjętego rytuału. Publikacje „Trybuny Ludu” podkreślały znaczenie rewolucji październikowej dla odrodzenia państwa polskiego oraz walkę klasową toczoną w polskim społeczeństwie, mającą zaprowadzić na ziemiach polskich porządki rewolucyjne. W zasadzie gierkowska propaganda nie wychodziła poza gomułkowski schemat oceniania II RP, co najwyżej inaczej stawiała akcenty. Przemówienie Edwarda Gierka na uroczystym posiedzeniu Sejmu nie wniosło niczego nowego. Jednak obchody odbyły się naprawdę i dały okazję do autentycznej wymiany poglądów. Oczywiście, jak zawsze, swoje opinie ogłosił „Tygodnik Powszechny”, wzmocniony wyborem na papieża Jana Pawła II, wieloletniego przyjaciela i autora pisma. Andrzej Micewski wykorzystał ukazanie się dwóch książek związanego z POLITYKĄ Andrzeja Garlickiego, składających się na biografię Piłsudskiego, do napisania obszernego tekstu „Obóz belwederski”. Ocena książek była pozytywna, niemniej Micewski podjął dyskusję z niektórymi ocenami Garlickiego,

