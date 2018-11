Adam Krzemiński 1918: koniec wojny, początek Polski Pokój i wojna Polacy decydowali o kształcie swojego nowego państwa, z jednej strony czując presję rewolucji bolszewickiej, z drugiej kierując się resentymentem do niemieckiego okupanta.

„Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie", obraz Stanisława Bagieńskiego z 1939 r. Hollywoodzki obraz 11 listopada pewnie byłby dobitny. Warszawskie urwisy rozbrajają wystraszonych Niemców. Na dworzec wjeżdża parowóz dziejów. Z salonki wysiada Józef Piłsudski, przypominający Ryszarda Filipskiego przy szabli. Tłum wiwatuje. Po czym jedni chcą ruszać na odsiecz Lwowa, drudzy do walki o Poznań, jeszcze inni wołają, by nie zapominać o Wilnie, do którego zbliżają się bolszewicy… Zapiski aktorów wydarzeń listopada 1918 r. są o wiele bardziej skomplikowane. A rozważania historyków badających tamtą epokę z dzisiejszej perspektywy wielowarstwowe i złożone.

Wychowany we Francji i Anglii obieżyświat, w czasie I wojny niemiecki oficer, potem dyplomata, socjalista i pacyfista. Jego prowadzony przez 57 lat dziennik (1880–1937) to kopalnia wiedzy o wydarzeniach i ludziach – od Bismarcka, poprzez Muncha, van Gogha, po Einsteina i Piłsudskiego. Prekursor pojednania Wydany właśnie po polsku fragment – „Moja polska misja. Z Dziennika 1918” – to 150 stron interesujących obserwacji i charakterystyk ówczesnych niemieckich i polskich polityków oraz równoległych opisów rewolucyjnego wrzenia w Niemczech po abdykacji Wilhelma II i rozhuśtanych nastrojów w Warszawie. Dziś Kesslera można uznać za prekursora dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich, które nie byłyby jedynie wypadkową chwilowej konstelacji geopolitycznej, lecz wynikałyby z rzeczywistej woli przyjaznego ułożenia wzajemnych relacji. W listopadzie i grudniu 1918 r. to nie było możliwe. Z dwóch powodów. Nie było sposobu na wytyczenie takiej granicy, która zaspokoiłaby obu sąsiadów. Niemcy – jeszcze do niedawna w Europie Środkowo-Wschodniej zwycięskie i imperialne – w najlepszym wypadku godziłyby się z utratą Poznania i wschodniej Wielkopolski, ale nie Górnego Śląska i Pomorza, do którego Polacy zgłaszali historyczne prawa. Plebiscyty rzadko rozwiązują historyczne konflikty, częściej siła i konstelacje międzynarodowe. W Polsce wciąż jeszcze stacjonowały wojska okupacyjne, ale ich większość – nadal w świetnej kondycji – znajdowała się za Bugiem. Powstające państwo nie miało jeszcze granic, natomiast w Warszawie, Krakowie i Lublinie ścierały się skrajnie przeciwne frakcje i orientacje, dla prawicy już nie tylko Ignacy Daszyński, ale i Piłsudski uchodził za „bolszewika”. Z kolei w Niemczech trwała rewolucja. Zaczęła się od buntu marynarzy w Kilonii i szybko przez Hamburg, Hanower, Magdeburg dotarła do Berlina. Nie wiadomo było, kto rządzi – jeszcze cesarskie instytucje, socjaldemokratyczny rząd czy już rady żołnierskie. Dla Berlina Piłsudski był dżokerem, nadzieją na polską neutralność wobec Niemiec w czasie przyszłych rozmów pokojowych. Wypuszczenia Piłsudskiego z Magdeburga domagali się nie tylko niezależni socjaldemokraci i spartakusowcy Liebknechta, ale także politycy realni, tłumacząc, że im szybciej to zostanie dokonane jako gest dobrej woli, tym lepiej, bo i tak będzie trzeba go zwolnić pod naciskiem Ententy. Wystarczy, by podpisał lojalkę. Piłsudski o bolszewizmie Kessler, który znał Piłsudskiego z czasów walk w 1915 r. na Wołyniu, przestrzegał, że Piłsudski żadnego zobowiązania nie złoży. Pro forma wystarczyła więc ich rozmowa, której zapis Kessler przedłożył w Berlinie: „Polska i Niemcy są sąsiadami. Sąsiedzi zawsze mają ze sobą na pieńku, a mimo to są na siebie skazani. Może byłoby lepiej dla Polaków, gdyby całkiem zabrakło Niemców, albo dla Niemców, gdyby nagle zniknęli Polacy. Ale przecież nie unicestwia się milionowych narodów. No i przecież ani jedni, ani drudzy nie mogą wyemigrować. Niemcy i Polacy są i pozostaną sąsiadami. Obydwa narody potrzebują po wojnie długiego spokoju. Dlatego powtarzam, co już mi powiedział przed trzema laty (i pamiętał to rzeczywiście bardzo dokładnie): jego zdaniem obecne pokolenie Polaków nie będzie prowadzić wojny o Poznańskie czy Prusy Zachodnie. Gdyby Ententa zechciała im podarować te prowincje, to nie powiedzą nie, ale wojny o nie – nie będą teraz prowadzić. Do prowadzenia wojny potrzeba uporządkowanego państwa, służby urzędniczej, korpusu oficerskiego, wyposażonej i wyszkolonej armii, własnego przemysłu. A wszystkiego tego brakuje teraz w Polsce, trzeba to dopiero stworzyć długą pracą. Jak miałaby Polska w takiej sytuacji walczyć z Niemcami o Poznańskie czy Prusy Zachodnie? Inna sprawa, że nastroje w polskim społeczeństwie są wskutek okupacji dosyć antyniemieckie. Każda okupacja prowadzi do niezadowolenia, ale niemiecka okupacja rodzi tych kwasów więcej aniżeli jest to potrzebne. Winne są temu nasze, niemieckie metody, ale szczególną winę ponosi za to – jeżeli ma mówić otwarcie – gen. [Hans] von Beseler. Nigdy nie rozumiał on Polaków, a jego, Piłsudskiego, wprost prześladował swoją nieufnością i swoim brakiem zrozumienia. Osobistą animozję ze strony gen. von Beselera uważa za ostateczną, prawdziwą przyczynę swojego aresztowania. Dopóki Beseler będzie urzędował w Warszawie, nie ma co myśleć o polepszeniu stosunków między Niemcami i Polakami. – Ja: kwestie osobiste muszą teraz, tak jak na początku wojny, ustąpić miejsca faktom. A te są dla Polaków znów takie, jak na początku wojny. Wtedy to zagrożenie rosyjskie sprowadziło Polaków do obozu państw centralnych. Dzisiaj znów rosyjskie niebezpieczeństwo, bolszewizm, wzywa naród polski i niemiecki do wspólnej obrony. – Piłsudski: to prawda; nie jest wprawdzie konserwatystą, ale bolszewizm jest mu obcy. Jednak za mało wie o rozwoju bolszewizmu w Polsce, aby właściwie ocenić skalę niebezpieczeństwa. Jedno jest jednak pewne. Im dłużej będzie trwała nasza okupacja z jej dzisiejszymi metodami, w tym większą siłę będzie rósł bolszewizm. Rodzi się on bowiem tam, gdzie do ekonomicznej mizerii dochodzi niezadowolenie polityczne. A nasza okupacja nieustannie nakręca polityczne wrzenie w społeczeństwie. – Ja: jeżeli mamy wyprowadzić wojska, to trzeba zadbać na miejscu o zastępstwo. Ile potrzebowałby zatem czasu, aby stworzyć armię, która zagwarantowałaby porządek wewnętrzny w kraju? – Piłsudski: kilku miesięcy; natomiast potrzeba by mu było wielu lat na zbudowanie armii, która byłaby w stanie prowadzić wojnę zewnętrzną. A jeśliby do Polski miały wmaszerować wojska Ententy, to zbiorą to samo podziękowanie i takie same rezultaty, co i Niemcy. – Przerwałem mu: nawet wtedy, gdyby weszli do zdobycia Poznańskiego i Gdańska? Przed tym pytaniem Piłsudski się uchylił, ale wyglądało na to, że nie bierze takiej ewentualności w ogóle pod uwagę, ponieważ wojna ma się już ku końcowi. Podobnie uchylił się od jasnej odpowiedzi na pytanie o swój stosunek do obecnego, narodowo-demokratycznego rządu w Warszawie poza ogólnym podkreśleniem, że jako żołnierz będzie bezwzględnie posłuszny rozkazom polskiego rządu. – Po wyczerpaniu politycznych tematów spotkania poprosiłem Piłsudskiego, aby mnie poznał ze swoim szefem sztabu płk. Sosnkowskim”. Wydobycie Piłsudskiego z Magdeburga i przewiezienie go do Warszawy nie było proste. Z jednej strony rewolucyjna strzelanina, z drugiej szok warunków zawieszenia broni, z trzeciej rozchwianie aparatu państwowego wpływało na opóźnienie decyzji. Zresztą mieszankę starych i nowych władz, ludzi nieufnych, a nawet wrogich sobie nawzajem, zajmowały inne sprawy niż polskie. Wysyłano do Szwajcarii emisariuszy, by dogadali się z francuskimi socjalistami. Rozmyślano o wysłaniu do Alzacji marynarzy, by tam ogłosili republikę rad. Nie było wagonu dla Piłsudskiego, ale też nie było wojska, którym można by obstawić dworzec w Toruniu, zapobiegając polskiej irredencie. Warszawa wybrała Poznań Warszawskie zapiski Kesslera, aktora i obserwatora zarazem, to znakomita literatura. Szybko stał się on obiektem ataków endecji, która poprzez niemieckiego ambasadora uderza w Piłsudskiego, chodzącego jakoby jak dawniej na niemieckim pasku. Organizowane są przeciwko niemu demonstracje. Motłoch wdziera się do pokojów zajmowanych przez niemieckich posłów w hotelu Bristol. Niepewne są też zgrzebne mieszkania przydzielone poselstwu. Piłsudskiemu zależy na dobrych stosunkach. Już w Magdeburgu sprawiał wrażenie zmęczonego, ale i natchnionego, przypominając Kesslerowi Nietzschego. W Warszawie odwiedza niemieckiego posła prywatnie, zaprasza do Belwederu. Sytuacja jest delikatna. Niemcom zależy na uporządkowanym wycofaniu swoich wojsk z Ukrainy, Polakom na jak najszybszym z zachodniego brzegu Bugu, a jak najpóźniej ze wschodniego, by zdążyć z formowaniem jednostek zdolnych zająć pozycje po Niemcach i zablokować posuwanie się wojsk bolszewickich. Zwłaszcza na Litwie. Natomiast w Polsce centralnej dominują nastroje antyniemieckie, nie tylko po drakońskich rekwizycjach w czasie wojny, ale i po rozbojach żołnierzy niemieckich na Podlasiu. Z kolei Kessler za swe główne zadanie uważa utrzymanie placówki nawet kosztem konfliktu z dowództwem niemieckich wojsk na wschodzie, by zachować pozory Polski neutralnej wobec Niemiec. Zdaje jednak sobie sprawę, że w Polsce toczy się gwałtowny zasadniczy spór, przypominający rewolucyjne zderzenie w Berlinie, o kształt państwa: czy chce być małym krajem śródlądowym z 20 mln mieszkańców, czy też mocarstwem z 34 mln? Tak też ten dylemat wykłada polski wiceminister spraw zagranicznych Tytus Filipowicz, domagający się 13 grudnia wydalenia niemieckiego poselstwa

