Dobrochna Kałwa Styczeń 1919: wybory do I Sejmu II RP Sejm w sukmanie Przeprowadzone sto lat temu wybory do pierwszego Sejmu II Rzeczpospolitej zdominowali chłopi. Nie potrafili jednak wykorzystać do końca tego zwycięstwa.

Zbiory D.B. Łomaczewska/EAST NEWS Pamiątkowa fotografia posłów PSL Wyzwolenie z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa z okazji obrad Sejmu Konstytucyjnego 10 lutego 1919 r. Obok Józefa Piłsudskiego (po jego lewej) stoi Tomasz Nocznicki, jeden z założycieli partii. Zdjęcie jest znakiem czasu – z Piłsudskim woleli się nie fotografować posłowie prawicy, na tego typu uwiecznieniu zależało lewicy. Głównym zadaniem pierwszego Sejmu niepodległej Rzeczpospolitej było uchwalenie konstytucji. Ordynację do jednoizbowego parlamentu, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, można określić jako rewolucyjną, bo po raz pierwszy w historii ziem polskich wybory były powszechne i równe, a do tego z udziałem kobiet. Wojna, która przetrzebiła mężczyzn, brak stabilnych granic, walki w Wielkopolsce, wojna z Ukraińcami, rewolucja na wschodzie i ciągłe migracje sprawiły, że wystarczyło mieszkać w danym okręgu wyborczym zaledwie dwa miesiące, by uzyskać prawo głosu.

Gwiazdy na listach Przyszłe decyzje głosujących po raz pierwszy kobiet były wielką niewiadomą i spędzały sen z powiek niejednemu politykowi. Ludzie lewicy obawiali się, że nowe obywatelki dadzą zwycięstwo prawicy. W broszurze „Wybory do Sejmu a sprawa kobieca” socjaliści zastanawiali się: „czy [kobietom] mogą być obojętne stosunki z sąsiednimi narodami, obrona granic kraju i związany z tym pobór rekruta (…), czy obojętne może być dla nich, jakie uchwalają podatki, w jaki sposób kraj zapewnia sobie środki niezbędne do życia mieszkańców, kto ma czuwać nad szkołami, jakie mają być wprowadzone w życie ustawy chroniące pracę, jakie ubezpieczenia na wypadek choroby, niezdolności do pracy, na starość oraz na wypadek bezrobocia”. Ludowcy obawiali się, że kobiety będą podatne na agitację prowadzoną z ambony i zagłosują na kandydatów, którzy „idą z Bogiem i Kościołem”. Frekwencja w wyborach 26 stycznia 1919 r. była nadspodziewanie wysoka. W większości okręgów sięgała 60 proc., a były i takie, gdzie do urn poszło 90 proc. wyborców. Głosy oddawano nie na konkretne osoby, lecz na listy wyborcze. List nie rejestrowano na poziomie ogólnokrajowym, tylko osobno w poszczególnych okręgach, nadając im numery według kolejności zgłoszeń. Jedno ugrupowanie miało więc wiele list o różnych numerach. Ten sam kandydat mógł zostać wpisany na kilka list swojej partii – w różnych okręgach wyborczych. Polityczne „gwiazdy” miały w takim przypadku przyciągnąć uwagę wyborców do listy i w rezultacie dać zwycięstwo wpisanym na nią mniej popularnym kandydatom. Zdarzały się nadużycia. „Uprzejmie proszę o łaskawe wykreślenie mnie z listy 12-tej [Oręda Wyborcza Zjednoczonych Stronnictw Ludowych i Narodowych] jako kandydata do Sejmu Ustawodawczego. Wciągnięto mnie na tę listę nie tylko bez mojej zgody, ale nawet bez mojej wiedzy”, informował Komisję Wyborczą i elektorat patron Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich ks. Marceli Godlewski, który w ogóle nie kandydował i głośno popierał endecję. Wyborców instruowano, co mają robić, np. ulotka narodowych demokratów, nawołujących do głosowania „W imię Boga i Ojczyzny”, zalecała w konkretnym okręgu: „Na kartce, którą wziąć trzeba idąc do biura wyborczego i włożyć tam do koperty, którą każdy w biurze otrzyma, powinien być tylko No 10 bez żadnych innych napisów lub znaków. Kartek nie wolno podpisywać”. O przyszłości państwa zadecydowały głosy wsi, bo tam mieszkała większość społeczeństwa odrodzonego państwa. Zwycięstwo odniosła prawica i partie ludowe, przegranymi byli socjaliści. Na czele największego koalicyjnego Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego, który tworzyli działacze endecji i mniejszych ugrupowań narodowych, stanął Wojciech Korfanty. Na prawicy znalazły się również Narodowy Związek Robotniczy, zwany potocznie chadecją, i powstałe w wyniku secesji Polskie Zjednoczenie Ludowe oraz Klub Mieszczański. Prawicowy charakter miał również Klub Pracy Konstytucyjnej, który tworzyło 17 konserwatystów z Galicji Wschodniej. Prawica wprowadziła najwięcej kobiet – z Gabrielą Balicką na czele, która na endeckiej liście nr 10 zajmowała trzecie miejsce, tuż po Romanie Dmowskim i Ignacym Paderewskim. Trzy partie chłopskie – PSL Piast, PSL Wyzwolenie i PSL Lewica – miały razem tyle samo posłów co zwycięska endecja. Ludowcy mogliby zdominować Sejm, gdyby ich politycy byli zdolni zapomnieć o osobistych animozjach i stworzyć, podobnie jak endecja, wspólny blok. „Piastowcy”, zważywszy na niemrawą kampanię wyborczą i walkę frakcyjną, i tak zdobyli więcej mandatów, niż zakładał Wincenty Witos. Za to „Wyzwoleńcy”, działający na terenie Kongresówki, choć mieli najlepszy wynik wśród partii chłopskich, nie kryli rozczarowania. Zdobyli mniej mandatów, niż się spodziewali, a ich lider… nie dostał się do Sejmu. Przyjęli zasadę, że numerem jeden na liście może być tylko chłop lub potomek chłopa. Stanisław Thugutt z inteligenckim rodowodem musiał zadowolić się miejscem drugim, a że pokpił sprawę i nie prowadził kampanii wyborczej w swoim okręgu – przegrał na własne życzenie. Do Sejmu weszły za to dwie inteligentki zasłużone dla wsi i przez chłopów poważane, Jadwiga Dziubińska i Irena Kosmowska. Najważniejszym klubem na lewicy był PPS, na czele którego stał wybitny polityk, rodem z Galicji, Ignacy Daszyński. 35 posłów (w tym jedna posłanka Zofia Moraczewska), wśród których znakomita większość to inteligenci, wykształceni i doświadczeni w pracy politycznej. Nic dziwnego, że odegrają ważną rolę w kolejnych latach pracy Sejmu. 10 posłów reprezentujących mniejszość żydowską, głównie syjoniści i ortodoksi, stworzyło tzw. Koło Żydowskie. Dwuosobowy Klub Niemiecki dopełniał mapę partyjną Sejmu. Ukraińcy zbojkotowali wybory, licząc, że uda im się jeszcze wywalczyć własne niepodległe państwo. W Sejmie Ustawodawczym znalazło się trzech posłów bezpartyjnych: Wojciech Trąmpczyński, Antoni Chłapowski (obaj wybrani w Wielkopolsce) i dr Józef Buzek (brat dziadka przyszłego premiera III RP Jerzego Buzka). Trudności i oczekiwania Szczytną ideę demokracji i równości trudno było sprawnie zrealizować w warunkach wojny toczącej się na Kresach Wschodnich i Zachodnich, niepewności granic oraz niejasnego statusu uchodźców i reemigrantów. Nie wszędzie udało się wybory przeprowadzić w terminie, np. z powodu okupacji niemieckiej głosowanie w dawnej Kongresówce odbyło się w lutym, a na Pomorzu dopiero w maju 1920 r. Dokooptowano też do Sejmu posłów wybranych przed I wojną światową w Galicji Wschodniej i tych, którzy w 1918 r. posiadali mandat poselski do parlamentu Rzeszy Niemieckiej. W 1922 r. włączono reprezentantów Litwy Środkowej. Ostatecznie Sejm Ustawodawczy liczył 442 posłów i miał ludowy, chłopski charakter. „Nowi przychodzą gospodarze ziemi polskiej – pisał z okazji inauguracji obrad Sejmu prawicowy dziennik „Kurier Polski” – na miejsce tamtych, w kontuszach i deljach, co ławy poselskie na zamku ongi zasiadali, przychodzi lud siermiężny i roboczy, by w życiu narodowem wziąć na równi z innymi udział i wspólną ponieść odpowiedzialność. Wolność i równość, jako dwie gwiazdy święcą dziś nad nami. Oby obok nich zawsze świeciła nam trzecia piękna gwiazda – braterstwa”. Patos tych słów był równie wielki, jak społeczne oczekiwania wobec pierwszego Sejmu, który miał stać się centralną instytucją nowego państwa, odpowiedzialną za jego los. Nie tylko we własnym imieniu zwracał się do posłów arcybiskup lwowski Józef Teodorowicz, wybrany z Podlasia, gdy podczas uroczystej mszy w przeddzień inauguracji nawoływał z ambony: „Do was posłowie, którzy idziecie na pierwszy Sejm, zwracam się, by przerazić Was odpowiedzialnością, jaką na swe barki bierzecie. Do Was włościanie, na których przyszłość Polski oprzeć się powinna. Niech wszystkie ręce w Polsce splotą się w jednolitej służbie Ojczyźnie. Niech żyją wszystkie stany! Jeśli są tacy, którzy słowem utrudniać chcą pierwsze obrady Sejmu lub terrorem, niech wiedzą, że spotkają się ze zwartym odporem. Czasu na jałowe rozprawy nie mamy”. Posłowie zebrali się 10 lutego w XIX-wiecznym gmachu Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien przy ulicy Wiejskiej, przekształconego w siedzibę Sejmu. Zamiana dawnej sali jadalnej na plenarną miała swoje konsekwencje – długa i wąska narzucała rozwiązania nietypowe: posłowie mniejszych klubów siedzieli „gęsiego” – nie w grupach, lecz w rzędach, jeden za drugim, mając za sąsiadów z prawej i lewej strony członków innych klubów parlamentarnych. Tłum na zewnątrz wiwatował na cześć przybywających posłów, przedstawicieli rządu, dyplomatów, znamienitych gości, którzy do południa zajmowali miejsca w lożach, balkonach i sali sejmowej. Reprezentacja sejmowa była zróżnicowana i malownicza. Wyróżniali się posłowie chłopscy, którzy strojem wyrażali odrębność w stosunku do „panów” i „miastowych”. Wielu wzorowało się na Witosie, który nosił się po gospodarsku – bez krawata, w butach z wysokimi cholewami. Inni zdecydowali się na sukmanę, podniesioną przez Tadeusza Kościuszkę do rangi narodowego symbolu. Barwnie ubrani w regionalne stroje byli delegaci z Podhala. Nie zabrakło także kilkudziesięciu duchownych. Socjaliści tradycyjnie przypięli do klap marynarek czerwone goździki. Na tym tle panie „posełki”, jak niektórzy wówczas mówili, nie wyglądały już tak egzotycznie. Zresztą było ich wówczas zaledwie sześć (później osiem). Nic dziwnego, że Naczelnik nie dostrzegł ich, a może nie widział powodów, by je wyróżniać, i w oficjalnej mowie zwrócił się „do panów posłów”, życząc „powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy”. Nieparlamentarnie w parlamencie Na pierwszym posiedzeniu kwestią najważniejszą było przyjęcie 197 dekretów i rozporządzeń wydanych wcześniej przez poszczególne resorty. Poseł-sekretarz Mieczysław Niedziałkowski z PPS sprawnie odczytał listę dekretów i marszałek-senior Ferdynand Radziwiłł ogłosił zakończenie obrad. Trwały niecałą godzinę, krócej niż 90-minutowe kazanie Teodorowicza dzień wcześniej! Większość posłów nie była przygotowana do czekających ich zadań. Doświadczenia naby

