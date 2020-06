Czarnoskóre dzieci prezydenta Jeffersona

Prezydent Jefferson miał sześcioro dzieci z czarnoskórą niewolnicą, która była przyrodnią siostrą jego żony.

Zalicza się go do grona najwybitniejszych Amerykanów. Thomas Jefferson (1743–1826) był jednym z Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, głównym autorem Deklaracji Niepodległości oraz trzecim prezydentem. Pełniąc tę funkcję niemal podwoił terytorium USA – doprowadził do zakupu od cesarza Napoleona za 15 mln dol. ponad 2 mln km kw. na środku kontynentu. Amerykanie umieścili jego podobiznę na banknotach, a w latach 1927–41, kiedy w górze Rushmore w Dakocie Południowej wykuwano gigantyczny pomnik, uhonorowano go obok Jerzego Waszyngtona, Teodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.