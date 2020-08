Demokracja ateńska – wzór czy przestroga?

W czasach, gdy demokracja jest poważnie zagrożona, warto przypomnieć sobie, jak wyglądał jej wzorzec i archetyp w starożytnej Grecji.

Demokracja ateńska przetrwała ok. 2,5 stulecia, od mniej więcej 508/50 do 260 r. p.n.e. Nie ustają spory, czy był to pierwszy system, który określić można jako demokratyczny – różnych form czy elementów ludowładztwa można się doszukiwać we wcześniejszych okresach i na innych obszarach, np. w Sparcie albo u Fenicjan. Ale – jak zauważa wybitny oksfordzki klasycysta prof. Simon Hornblower – w Atenach demokracja wprowadzona została w uporządkowanej i zadziwiająco szybkiej sekwencji reform.