Rok 1921: powrót normalności

Czym żyli Polacy w 1921 r.

Koniec walki zbrojnej. Czas stabilizacji. Pomyślnie została załatwiona rzecz dla każdego państwa najważniejsza – bezpieczeństwo. Było to efektem wygranej militarnie w 1920 r. wojny z Rosją, ale formalnie zagwarantował to dopiero układ pokojowy podpisany 18 marca 1921 r. po wielomiesięcznych, chwilami dramatycznych, rokowaniach w stolicy Łotwy Rydze. Pokój zapewniał obu stronom integralność terytorialną, co wojenni sprzymierzeńcy Polaków – Ukraińcy i Białorusini – uznali za zdradę i rozbiór ich krajów.