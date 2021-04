W PRL władza też potrafiła się urządzić

Wzrostowi korupcji sprzyja autorytarny, pozbawiony kontroli społecznej model rządzenia. Załatwienie sobie 9 mieszkań za bezcen – to już było. W wykonaniu jednego z sekretarzy KC PZPR.

„Fasada i tyły” – to sformułowanie Stanisława Barańczaka oddaje istotę epoki Edwarda Gierka. Trafnie opisuje ówczesnych technokratów. Od frontu młodzi i nowocześni, znający języki obce, pragmatyczni, skoncentrowani na rozwoju kraju i dobru obywateli, walczący ze starymi układami – to przedstawienie propagandy. Tyły nie wyglądały już tak dobrze – arogancki aparatczyk, nierzadko o miernych kwalifikacjach, wykorzystujący zajmowane stanowisko dla osobistych korzyści to typ, który kojarzył się ludziom z władzą.