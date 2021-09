Dwupistoletowiec

Mojżesz Abraham Mialczyn z żydowskiej rodziny z Mazowsza został zapamiętany jako Morris Cohen. Zaczynał karierę od kradzieży, boksu i kart, a skończył w randze chińskiego generała.

Kołodziej z mazowieckiego Radzanowa, Józef Lejb Mialczyn, martwił się wybrykami syna, niesfornego Mojżesza Abrahama, który urodził się w 1887 r. w Mialczynowie, jak wiele biednych żydowskich rodzin, wyemigrowali w poszukiwaniu szczęścia do Anglii. Zamieszkali na przedmieściach Londynu i zmienili nazwisko na łatwiejsze do wymówienia – Cohen. Mojżesz Abraham stał się Morrisem. To imię bardziej do niego pasowało, bo nie po drodze mu było z biblijnymi patriarchami. Zamiast do ortodoksyjnej szkoły żydowskiej wolał chodzić do szkółki bokserskiej i szukać przygód w dokach.