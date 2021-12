W niewyjaśnionych okolicznościach

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypominamy historię Emila, którego ciało znaleziono tuż przed siedemnastymi urodzinami.

W maju [1982 r.] w życiu Emila nagle pojawił się nowy znajomy – Hubert I. (…). Wynajął w naszym domu kawalerkę i zamieszkał wraz z młodziutką żoną i maleńkim dzieckiem. Miał suczkę, nazywała się Kama. Syn poznał go na podwórku podczas spaceru z naszym psem Bubą. Zakolegowali się. (…) Znajomość z 22-letnim Hubertem, studentem handlu zagranicznego, bardzo mu imponowała. Dość często go odwiedzał. Byłam temu przeciwna, ponieważ kilka razy wrócił do domu już po 20.00, czego nie wolno mu było robić ze względu na godzinę milicyjną.