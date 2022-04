Jak upolityczniano kuchnię w PRL. Po co to było władzy?

Kapusta kiszona zamiast cytryn, płatki owsiane w roli migdałów i przekąski atrapy – o kuchni w czasach Polski ludowej opowiada Monika Milewska.

JOANNA PODGÓRSKA: – Z pani książki „Ślepa kuchnia” wynika, że w czasach PRL kwestie związane z jedzeniem zostały upolitycznione. Po co to było władzy potrzebne?

MONIKA MILEWSKA: – Była to jeszcze jedna sfera kontroli nad społeczeństwem i to sfera w pewnym sensie symboliczna. Jeśli na przykład jemy kutię podczas wigilii, jest to znak, z jaką tradycją jesteśmy związani, z jaką małą wspólną ojczyzną. Systemowi zagrażały tego typu sentymenty. Nie walczyło się z nimi otwarcie, ale poprzez propagowanie nowych wzorców.