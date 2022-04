Od ostrza, wody, świni. Zabójstwa w dawnej Anglii

Nagła śmierć w Anglii Tudorów i Stuartów.

„Chamie, trzymaj że się wozem drogi!” – krzyknął Francis Chamberlyn, gentleman z Norwich, do Johna Harmana, woźnicy z tegoż miasta, gdy wczesnym popołudniem 22 września 1592 r. mijali się na gościńcu przy wjeździe do stolicy hrabstwa Norfolk. „Jest miejsca dość i dla was, i dla mnie” – odburknął Harman. Chamberlyn dorzucił jeszcze jakiś komentarz, wozak nie pozostał dłużny i sprzeczka przerodziła się w awanturę. Szlachcic stracił w końcu cierpliwość i zdzielił Harmana w twarz drewnianą laską.