Wręczyliśmy Nagrody Historyczne. Te książki trzeba przeczytać!

Książki, które dotarły do puli finałowej, były rozpatrywane pod wieloma aspektami. Liczył się warsztat historyczny, biegłość autora w dotarciu do źródeł, wprowadzenie nowego tematu bądź nowatorskie ujęcie już znanego, sposób argumentacji. I kunszt pisarski.

Możemy powoli przywracać normalność: ogłoszenie i wręczenie Nagród Historycznych POLITYKI odbyło się w siedzibie redakcji.

Pierwsza sprawa: smutna powinność. I chociaż wracamy do wcześniejszych praktyk, czytelnicy wyrażali życzenie, by z praktyki, stosowanej w czasie pandemii, nie rezygnować. A mianowicie – z publikowania laudacji prac nagrodzonych. Tak też czynimy: laudacje znajdziecie Państwo poniżej. Ja ograniczę się do trzech spraw. Obradowaliśmy w tym roku w zmienionym składzie. Zaledwie dwa miesiące po przyznaniu ubiegłorocznych nagród odszedł Włodzimierz Borodziej. Wybitny historyk, znawca czasów najnowszych, profesor wykładowca, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, a także uniwersytetów w Tybindze, Marburgu i Jenie, przewodniczący Rady Naukowej Brukselskiego Domu Historii Europejskiej. Dwukrotny laureat Nagrody Historycznej POLITYKI. Cześć Jego pamięci.

Do obrad naszej kapituły wnosił ducha przekory i zaczepności, uporu i nonkonformizmu. Właśnie takie przymioty sprawiają, że w interesującej i zarazem napiętej atmosferze intelektualnej wyłaniani są nominaci, a potem laureaci.

Na wakujące miejsce redakcja proponowała, by wybrać kobietę i… spoza Warszawy. Jestem przekonany, że strzał okazał się w dziesiątkę. Bardzo jesteśmy radzi, że pani dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, historyczka, pracownik naukowy Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodziła się uczestniczyć w naszej kapitule.

Druga sprawa: jak zapadają decyzje? Książki, które dotarły do puli finałowej, są starannie rozpatrywane pod wieloma aspektami. Warsztat historyczny, biegłość autora w dotarciu do źródeł, wprowadzenie nowego tematu badawczego bądź nowatorskie ujęcie już znanego, sposób argumentacji, kunszt pisarski. To bardzo ważne, bowiem ułatwia dotarcie do czytelnika. Gdy w danym roku kalendarzowym pojawia się książka o takich walorach – nie ma wątpliwości, że zostanie nominowana i nagrodzona. Ale jak działać, gdy jest kilka równorzędnych?

Posłużę się paroma przykładami tegorocznymi. Każda z nominowanych książek w dziale pamiętników i wspomnień zostałaby nagrodzona, gdyby opublikowano ją w kolejnych latach. Bo i pamiętnik Jana Lityńskiego (omówienie szczegółowe POLITYKA 38/21), i wspomnienia wybitnych architektów, Marii i Kazimierza Piechotków, zasługują na główne miejsce na podium. Ale tak się złożyło, że zderzyły się ze wspomnieniami Stefana Kieniewicza. Ten gigant polskiej historiografii daje nam wielowarstwowy wgląd w dorastanie szlacheckiego inteligenta. Mamy więc – dla przykładu – opis życia na Kresach II Rzeczpospolitej, a później autor zapoznaje nas z procesem odbudowy nauki historycznej w Polsce po drugiej wojnie. A przy tym – jako zawodowiec – stara się zachować dystans wobec własnej narracji. To wszystko zaważyło na decyzji jurorów, samych historyków.

Inny przykład – z kategorii monografii naukowych. Waham się, czy powinienem to napisać. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się dotknięty, a czynię to po to, by lepiej wyrazić myśl. Gdybym miał wziąć na urlop książkę do czytania – wybrałbym tę mówiącą o rozparcelowaniu dworów. Ale świadomie opowiedziałem się za nagrodą za pracę o chorobie Heinego-Medina w Polsce. Marcin Stasiak wprowadza bowiem nowy temat. Książka wpisuje się – jak trafnie zauważyła pani Barbara Klich-Kluczewska – w nowe trendy w badaniach historycznych ciała, zdrowia, niepełnosprawności. Dowiadujemy się, jak Polska powojenna zmierzyła się z nieznaną epidemią i jak ją opanowała. Polio to już przeszłość, ale jak wykazała pandemia koronawirusa, nadal pozostały problemy: zmagania się ze sprzeciwem antyszczepionkowców, pomocy państwowej dla niepełnosprawnych i rehabilitacji tychże. Książka więc bardzo aktualna i współcześnie inspirująca.

Sprawa trzecia: książki, których nie wolno przeoczyć, choć nie trafiły na listę kandydatów do nominacji. „Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna” (IPN). Autor: Michał Przeperski. Książka spełniająca wszystkie regulaminowe postulaty naszych nagród. Nie wzięliśmy jej jednak pod uwagę, ponieważ dopiero co – m.in. dzięki tej pracy – autor otrzymał stypendium naszego tygodnika. Uznaliśmy więc, że damy szansę innemu badaczowi.

„Wina, kara, polityka. Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej” (Znak), autorzy: Paweł Machcewicz i Andrzej Paczkowski. Ile było tych zbrodni? Gdzie ich dokonano? Czy świat rozliczył się z nimi? Czy jest w ogóle możliwe rozliczenie? Autorzy wskazują na podobieństwa i różnice między różnymi strefami geograficznymi i między różnymi sferami świadomości. Polska, owszem, przewija się na łamach tej książki, ale sedno tkwi poza nią. A przecież nasza nagroda dotyczy najnowszej historii Polski.

„Wstecz” (Muzeum Warszawy) pióra Błażeja Brzostka. Dlaczego: wstecz? Bo autor zaczyna historię Warszawy od 2021 r. i prowadzi ją do roku 1339. Chwyt? Chyba też. Ale i pewien zamysł. „Marzyła nam się książka, która opowiadając o przeszłości, pozwoli zrozumieć teraźniejszość” – powiedział Jarosław Trybuś, wicedyrektor Muzeum Warszawy. Był też jednym z tych, którzy poprosili o „historię miasta opowiedzianą z nowej perspektywy i w odwrotnej chronologii”. Książka prof. Brzostka powala pięknem polszczyzny, bogactwem anegdot, uogólnień historiozoficznych. Historia Warszawy dotyczy jednak głównie czasów dawniejszych.

Czy prywata mną kieruje, gdy wskażę następną książkę – Henryka Wujca „Nadać sens temu światu” (Znak). Darzył mnie przyjaźnią. Był jedną z najszlachetniejszych postaci, jakie spotkałem w życiu. Kochał ludzi. Napisał: „Nie mogę myśleć tylko o sobie, nie mogę zostawić innych. Póki to jest w mojej mocy, muszę z innymi razem pokonywać bezsens tego świata”. Był potomkiem chłopów pańszczyźnianych spod Biłgoraja, ale wybił się do arystokracji: był arystokratą ducha.

Piotr M.A. Cywiński pracował nad dziełem „Auschwitz. Monografia człowieka” (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) ponad pół dekady. Tytuł koresponduje z książką Primo Leviego „Czy to jest człowiek?”. Punktem wyjścia tej ostatniej jest on sam, Primo Levi, jego przeżycia. Punktem wyjścia Piotra Cywińskiego jest cały zasób archiwalny relacji i zeznań byłych więźniów, zdeponowany w muzeum. Częściowo próbował to już uczynić w serii, która składała się z pięciu tomików. Wydana monografia zawiera 32 rozdziały. Każdy z nich zawiera rozważania (przede wszystkim samych więźniów) o tym, jak przeżyć, czego oczekiwać od innych, czego wymagać od siebie, czy warto być przyzwoitym. A to wszystko jest przecież tak bardzo nieprzystawalne, bo mówimy o cywilizowanym kodeksie zachowania, a tu przebywasz w piekle. Wybitna książka! Jak ją jednak zakwalifikować, skoro wymyka się naszym kategoriom nagród.

Krótki wniosek – prośba na zakończenie. Adresowana i do redaktora naczelnego, i do sponsorów. Może ufundowalibyśmy Nagrodę Specjalną, którą przyznano by książkom takim jak wyżej wymienione? Na razie: gratulacje dla laureatów i wydawców.

MARIAN TURSKI

***

Kategoria Prace naukowe, monografie