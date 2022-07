Jadwiga Grabowska. Dla Mody Polskiej oddałaby duszę diabłu

Wiedziała, co z czym łączyć, jaki fason komu pasuje, a co należy kobiecie odradzić, by nie wyglądała śmiesznie. „Śmieszny powinien być dowcip, a nie garsonka na popołudnie” – mawiała.

Trzęsła Modą Polską, eksportową wizytówką PRL. W latach 50. XX w. dyrektorami firm odzieżowych zostawali partyjni kierownicy masarni, a Jadwiga Grabowska już przed wojną mówiła po angielsku i francusku, nosiła kostium od Chanel, znała Paryż, Londyn, Rzym. Okres jej panowania w Modzie Polskiej (1958–67) to czas wykluwania się warszawskiego szyku à la Paris. Jeżdżąc po świecie z pokazami, wykreowała wizerunek firmy jako zjawiska bloku wschodniego. W Związku Radzieckim, NRD, Bułgarii, na Węgrzech zachwycano się echem przedwojennej elegancji.