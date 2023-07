Florencja, Izrael, Berlin. Historia prosto z książki

Twarz miasta

Jak kwitnące drzewo. Florencja średniowieczna i renesansowa, Silvia Diacciati, Enrico Faini, Lorenzo Tanzini, Sergio Tognetti, przeł. Hanna Podgórska, PIW, Warszawa 2023, s. 350

To portret Florencji tłumaczący kulisy jej niebywałej kariery. Autorzy pokazują inną twarz tego miasta, które większość postrzega jako miejsce działalności wielkich artystów, narodzin humanizmu, włoskiej literatury i wspaniałych zabytków. Ale we Florencji niebywały rozwój kultury i sztuki w późnym średniowieczu nie byłby możliwy, gdyby nie wyjątkowe warunki, jakie panowały w tym mieście-państwie. Wskazywało kierunki rozwoju we wszelkich możliwych obszarach: handlowo-gospodarczym, prawno-ustrojowym, społeczno-obyczajowym. Na czytelniku robi wrażenie nagromadzenie szczegółowych informacji z epoki. Zawdzięczamy je temu, że Florencja nigdy nie była zniszczona, a jej mieszkańcy zawsze lubili pisać i liczyć. Z ksiąg rachunkowych, pamiętników i zapisków wiadomo, jak działały władze, cechy, przedsiębiorstwa, jak prowadzono przynoszący olbrzymie zyski handel najwyższej klasy tkaninami z wełny i jedwabiu. Bo Florencja zawsze stawiała na jakość – i to zarówno w gospodarce, jak i w sztuce. Dlatego jej fenomenu w dziedzinie sztuk plastycznych nie da się rozpatrywać w oderwaniu od ekonomii, artyści, uważani za rzemieślników, służyli przecież ludziom biznesu zafascynowanym ideą pozostawienia po sobie śladu w postaci dzieła podziwianego za piękno. Ta książka powinna trafić do walizki każdego, kto jedzie zwiedzać Florencję. Dzięki niej spojrzy na nią inaczej.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA

Kraj konfliktów

Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela, Konstanty Gebert, Agora, Warszawa 2023, s. 814

Nie będę milczeć, choć mój kraj/Pomylił drogę/Nie mam innego kraju/Aż odnowi on swe dni/Będę mu śpiewać”.