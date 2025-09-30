Dwudziestolatek ambasadorem w Londynie? Z nazwiskiem Radziwiłł wszystko było możliwe

Dwudziestolatek ambasadorem Rzeczpospolitej w Londynie? W XVII w. było to możliwe. Zwłaszcza gdy dyplomata nosił nazwisko Radziwiłł.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu można obejrzeć XVII-wieczny portret bogato ubranego młodego mężczyzny. Ma na sobie krótki kaftan i spodnie uszyte z brokatowej tkaniny, z kołnierzem i mankietami z misternej koronki. Młodzieńcowi przedstawionemu zgodnie z konwencją wczesnobarokowego malarstwa dworskiego zależało, by wyglądać godnie. Co prawda w czasie, gdy pozował artyście, Janusz Radziwiłł był tylko studentem na uniwersytecie w Lejdzie, ale jednocześnie – dziedzicem jednego z najpotężniejszych rodów magnackich w Rzeczpospolitej.

Możliwe, że wiedział już wtedy o zleceniu dyplomatycznym od nowo wybranego polskiego króla Władysława IV Wazy, który w 1632 r. wysłał go jako ambasadora do Hagi, Brukseli i Londynu. Nie mógł za to przypuszczać, że 250 lat później dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi zapisze się w polskiej wyobraźni zbiorowej jako zdrajca z „Potopu”.

Czytaj też: Wielki Gościniec Litewski



Radziwiłł na dwory

O tym, że to właśnie Januszowi zostanie powierzona misja poinformowania kilku zachodnich dworów o elekcji nowego polskiego władcy, zdecydowały jego pochodzenie i wyznanie. Był synem Krzysztofa Radziwiłła, księcia na Birżach i Dubinkach, przywódcy protestantów i jednego z najbardziej wpływowych polityków w Rzeczpospolitej, który wsparł podczas elekcji kandydaturę najstarszego syna Zygmunta III, królewicza Władysława. Gdy ten został Władysławem IV, odwdzięczył się księciu nominacją senatorską oraz zagraniczną misją dla jego syna.