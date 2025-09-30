Przejdź do treści
Anna Kalinowska
30 września 2025
Historia

Janusz u Karola

Dwudziestolatek ambasadorem w Londynie? Z nazwiskiem Radziwiłł wszystko było możliwe

30 września 2025
Książę Janusz Radziwiłł, portret pędzla Davida Bailly’ego, 1632 r. Książę Janusz Radziwiłł, portret pędzla Davida Bailly’ego, 1632 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dwudziestolatek ambasadorem Rzeczpospolitej w Londynie? W XVII w. było to możliwe. Zwłaszcza gdy dyplomata nosił nazwisko Radziwiłł.
Polityka

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu można obejrzeć XVII-wieczny portret bogato ubranego młodego mężczyzny. Ma na sobie krótki kaftan i spodnie uszyte z brokatowej tkaniny, z kołnierzem i mankietami z misternej koronki. Młodzieńcowi przedstawionemu zgodnie z konwencją wczesnobarokowego malarstwa dworskiego zależało, by wyglądać godnie. Co prawda w czasie, gdy pozował artyście, Janusz Radziwiłł był tylko studentem na uniwersytecie w Lejdzie, ale jednocześnie – dziedzicem jednego z najpotężniejszych rodów magnackich w Rzeczpospolitej.

Możliwe, że wiedział już wtedy o zleceniu dyplomatycznym od nowo wybranego polskiego króla Władysława IV Wazy, który w 1632 r. wysłał go jako ambasadora do Hagi, Brukseli i Londynu. Nie mógł za to przypuszczać, że 250 lat później dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi zapisze się w polskiej wyobraźni zbiorowej jako zdrajca z „Potopu”.

Radziwiłł na dwory

O tym, że to właśnie Januszowi zostanie powierzona misja poinformowania kilku zachodnich dworów o elekcji nowego polskiego władcy, zdecydowały jego pochodzenie i wyznanie. Był synem Krzysztofa Radziwiłła, księcia na Birżach i Dubinkach, przywódcy protestantów i jednego z najbardziej wpływowych polityków w Rzeczpospolitej, który wsparł podczas elekcji kandydaturę najstarszego syna Zygmunta III, królewicza Władysława. Gdy ten został Władysławem IV, odwdzięczył się księciu nominacją senatorską oraz zagraniczną misją dla jego syna.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Historia; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Janusz u Karola"

