Artur Domosławski
Artur Domosławski
17 marca 2026
Historia

Za czarną legendą

Czarna legenda Heleny Wolińskiej. Była inspiracją dla „Idy”, czarownicą. „Nie zginała karku”

17 marca 2026
Wizyta delegacji KG Milicji Obywatelskiej na Węgrzech w 1948 r., której przewodziła mjr Helena Wolińska. Wizyta delegacji KG Milicji Obywatelskiej na Węgrzech w 1948 r., której przewodziła mjr Helena Wolińska. East News
Ona – wojskowa prokuratorka, przedstawiana jako pierwowzór oscarowej „Idy”. On – ekonomista wyklęty publicznie przez Gomułkę. O Helenie Wolińskiej i Włodzimierzu Brusie opowiada dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka ich podwójnej biografii „Stygmat”.
Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz

ARTUR DOMOSŁAWSKI: – 20 lat temu nie trzeba było przedstawiać bohaterów. Dziś tak. Kim byli Helena Wolińska i Włodzimierz Brus?
KATARZYNA KWIATKOWSKA-MOSKALEWICZ: – On – profesorem ekonomii politycznej, postacią na Uniwersytecie Warszawskim, wychowawcą „komandosów”. I jednym z wymienionych przez Władysława Gomułkę w przemówieniu w Marcu ’68 jako wróg, obok m.in. Leszka Kołakowskiego i Zygmunta Baumana. W przeciwieństwie do tych dwóch Brus nie wyemigrował na fali Marca. Uważał, że nie może uciec, gdy jego studenci siedzą w więzieniach, i że partia nie ma prawa wyrzucać go z jego kraju. Wyjechał cztery lata później ze względu na chorobę syna. Został profesorem w Oksfordzie, wspierał KOR i Solidarność. Ciągnął się za nim cień przeszłości – przede wszystkim żony.

I tu przechodzimy do Heleny Wolińskiej. Doktora prawa, uczestniczki komunistycznego ruchu oporu. Z ówczesnym partnerem Franciszkiem Jóźwiakiem zakładała Milicję Obywatelską, a w latach 1949–53 pracowała w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Na jej ocenie zaważyła ta ostatnia funkcja, bo oskarżała m.in. osoby z poakowskiego podziemia. Wyrzucono ją z partii w 1967 r. za obronę koleżanek usuwanych z pracy na fali antysemickiej kampanii. W Wielkiej Brytanii była już tylko żoną przy mężu. Aż w połowie lat 90. polski rząd postanowił rozliczyć ją za działalność w okresie stalinizmu.

Dlaczego to biografia podwójna?
Bo prócz politycznej to wielka historia miłosna. Rozdzieliła ich wojna w 1941 r. po napaści III Rzeszy na ZSRR, potem byli w innych związkach, a zeszli się w latach 50. Już na emigracji Brus lubił przedstawiać Wolińską jako swoją pierwszą i trzecią żonę.

Poznali się w Rewolucyjnym Związku Niezamożnej Młodzieży Szkolnej.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Historia; s. 67
Oryginalny tytuł tekstu: "Za czarną legendą"
Artur Domosławski

Artur Domosławski

Pisarz i reporter. Pisze o Globalnym Południu („Gorączka latynoamerykańska”, „Śmierć w Amazonii”, „Wykluczeni”) i opowiada żywoty ludzi kultury – „Kapuściński non fiction”, „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”. Laureat Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2024) za całokształt twórczości, Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” dla najlepszej biografii (za „Wygnańca”), Nagrody im. Beaty Pawlak (2008), Grand Press – Dziennikarz Roku (2010) za biografię Kapuścińskiego. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike („Wykluczeni”) i jej finalista („Wygnaniec”). Jego książki były tłumaczone m.in. na angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, węgierski, słowacki i perski.
