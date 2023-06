Przewodnik po wdrożeniu systemu klasy MES (Manufacturing Execution System): Jak skutecznie przygotować się do zmiany

System MES może pomóc ci w prawdziwej rewolucji procesu produkcyjnego i zarządzania nim. Do tej zmiany warto się jednak dobrze przygotować, zaczynając od zrozumienia istoty działania zaawansowanych narzędzi do automatyzacji.

Wyzwania współczesnego przedsiębiorcy

Problemów i wyzwań na hali produkcyjnej jest wiele, natomiast z punktu widzenia biznesu jako pewnej całości, jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego przemysłu jest dostępność maszyn. To ich nieprzerwana praca wpływa bowiem w sposób znaczący na efektywność produkcji. Wszelkiego rodzaju zatrzymania czy mikroprzestoje związane z awariami, koniecznością naprawy oraz szeregiem innych problemów przekładają się na koszty produkcyjne. Optymalizacja produkcji dzisiaj w dużej mierze nastawiona jest więc na minimalizowanie ryzyka przestojów i awarii między innymi dzięki dokładnej kontroli sprzętu, wdrażaniu kolejnych czujników i urządzeń monitorujących. Nie da się jednak ukryć, że wyzwaniem jest nie tylko samo monitorowanie, lecz także właściwy przepływ informacji płynących z urządzeń, czujników czy monitorów. Zbieranie, analiza, raportowanie informacji o stanie maszyn i przebiegu procesu — to prawdziwe wyzwania współczesnej produkcji. Drugim, nie mniej istotnym, jest konieczność rejestrowania historii powstawania produktów wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych. Przedsiębiorcy szukają więc dzisiaj rozwiązań, które pozwolą w efektywny i sprawny sposób nie tylko zbierać niezbędne informacje, lecz także je przetwarzać i prezentować w formie przejrzystych danych.

System MES (Manufacturing Execution System) — rozwiązanie problemów?

System MES, czyli Manufacturing Execution System — System Realizacji Produkcji dla wielu przedsiębiorców rzeczywiście może się okazać prawdziwym gamechangerem przede wszystkim dlatego, że podstawowym zadaniem tego systemu jest zarządzanie zebranymi danymi produkcyjnymi. Dzisiaj zaś problemem nie jest samo zebranie danych, bo tymi dysponujemy, ale odpowiednie ich przetworzenie tak, aby dały nam realną biznesową i produkcyjną wiedzę, którą można wykorzystać w zarządzaniu procesem. Wdrożenie MES może więc okazać się fundamentalną zmianą dla modelu zarządzania produkcją. Aby tak się jednak stało, należy do tego procesu odpowiednio się przygotować. Zmiana, która czeka firmę, jest ogromna. Trudno więc założyć, że można ją przeprowadzić "od ręki".

Co się zmieni?

Przygotowanie do zmiany warto rozpocząć przede wszystkim od zrozumienia jej istoty. A więc po kolei:

system MES to wsparcie w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych,

jego celem nie jest jednak samo przyspieszenie zbierania danych przez operatorów czy ułatwienie podejmowania decyzji kierownikom,

clou systemu MES to synchronizacja przepływu informacji między trzyma podstawowymi warstwami organizacyjnymi: produkcyjną, operacyjną i zarządczą,

MES to system informatyczny, który pełni funkcję pośrednika synchronizującego warstwę produkcyjną (do automatyki po czujniki) i biznesową, (z systemami ERP, systemami do planowania, harmonogramowania, rozliczania czy fakturowania).

W przygotowaniu do wdrożenia MES znaczenie ma nie tylko zrozumienie, w czym właściwie ma pomóc system, lecz także ustalenie zakresu jego działań. Może być on mniej lub bardziej złożony, co pozwala na dopasowanie go do specyfiki procesu. Pierwotnie było to rozwiązanie opracowane z myślą o parku maszynowym i rozbudowanej produkcji, dzisiaj zaś coraz częściej stosuje się je także w procesach wytwarzania usług, nie tylko towarów.

W procesie przygotowania do zmiany nie można zapominać także o źródle "prawdy" dla systemu. MES nigdy nie powinien pracować w oderwaniu od otoczenia i jego specyfiki. Oznacza to, że oprócz wdrożenia MES trzeba zaplanować także integrację z ERP, a także innymi systemami wspomagającymi (m.in. WMS. CMMS czy APS).

Materiał przygotowany przez ImFactory MES Competence Center.