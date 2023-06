Jak ubezpieczyć samochód przez internet? Przewodnik krok po kroku

Zakup ubezpieczenia to ważna decyzja, którą musimy podjąć. O ile ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe i jego zakres zawsze pozostaje niezmienny, to zakres ubezpieczeń dodatkowych może się od siebie różnić. Proces zakupu jest jednak dużo łatwiejszy od samego wyboru ubezpieczenia. Zobacz, jak to zrobić – krok po kroku!

Kupujesz ubezpieczenie komunikacyjne? Sprawdź dokładnie oferty Zakup ubezpieczenia będzie się różnił w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. W przypadku wybrania samego OC całość sprowadza się jedynie do przejścia przez procedurę zakupu. Etap selekcji ubezpieczenia ze względu na jego parametry odpada, ponieważ OC ma taki sam wymiar i musi zapewniać identyczną ochronę. Załóżmy jednak, że oprócz obowiązkowego OC jesteśmy zainteresowani również autocasco lub assistance, które znacznie usprawniają przechodzenie przez wszelkie niepożądane sytuacje, które mogą przydarzyć się na trasie. Na początku warto zrobić dokładne rozeznanie. W trakcie weryfikacji ofert dobrze jest sprawdzić nie tylko ceny za poszczególne ubezpieczenia, ale także koszt pakietów, np. OC i AC. Zdarza się, że jednostkowa cena za dodatkowe ubezpieczenie może być inna niż w połączeniu z innymi produktami, sprzedawanymi w pakietach. Do analizy wykorzystać można kilka różnych kalkulatorów internetowych, które sprawdzają ubezpieczenia online i ich parametry. Trzy sposoby na zakup OC/AC. Wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada! Osoby, które dziś mają co najmniej trzydzieści kilka lat, doskonale pamiętają czasy, kiedy zakup ubezpieczenia wiązał się z koniecznością tradycyjnego podpisywania dokumentów. Dzisiaj ta opcja nie tylko jest mniej popularna, co czasem nawet niedostępna, a zakup można przeprowadzić na trzy różne sposoby: całkowicie zdalnie poprzez formularz internetowy – wystarczy wejść na stronę internetową wybranego towarzystwa i znaleźć formularz zakupu ubezpieczenia online, który na pewno będzie wyraźnie widoczny. W trakcie zostaniemy poproszeni o podanie dodatkowych informacji. Całość kończy się realizacją zlecenia i opłatą. To zdecydowanie najszybszy sposób na uzyskanie polisy komunikacyjnej.

– wystarczy wejść na stronę internetową wybranego towarzystwa i znaleźć formularz zakupu ubezpieczenia online, który na pewno będzie wyraźnie widoczny. W trakcie zostaniemy poproszeni o podanie dodatkowych informacji. Całość kończy się realizacją zlecenia i opłatą. To zdecydowanie najszybszy sposób na uzyskanie polisy komunikacyjnej. podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem – w trakcie rozmowy ze specjalistą nie tylko można zdecydować się na wybrane ubezpieczenie, ale także poznać dodatkowe rozwiązania, które mogą być przydatne. To dogodny sposób zakupu ubezpieczenia dla osób niezdecydowanych oraz właścicieli pojazdów, którzy mają wątpliwości i pytania dotyczące oferty.

– w trakcie rozmowy ze specjalistą nie tylko można zdecydować się na wybrane ubezpieczenie, ale także poznać dodatkowe rozwiązania, które mogą być przydatne. To dogodny sposób zakupu ubezpieczenia dla osób niezdecydowanych oraz właścicieli pojazdów, którzy mają wątpliwości i pytania dotyczące oferty. w oddziale lub w towarzystwie u agenta ubezpieczeniowego – tradycyjna opcja, która zapewnia cenny, bezpośredni kontakt ze specjalistą. Jeśli jest dostępna w danym towarzystwie, warto się na nią zdecydować przy zakupie produktów rozszerzonych i niestandardowych, które mogą wymagać specjalistycznego doradztwa. W tym celu można umówić się na spotkanie z pracownikiem lub bezpośrednio udać się do placówki stacjonarnej wybranego towarzystwa. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego nie jest trudny. Najważniejsze kroki Ubezpieczenie pojazdu to jedna z tych rzeczy, w przypadku których ewentualne błędy mogą słono kosztować. Cały proces nie jest skomplikowany, ale warto zarezerwować sobie co najmniej kwadrans. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego sprowadza się do następujących kroków: przygotuj dokumenty – do pierwszej rejestracji ubezpieczenia potrzebny będzie dowód osobisty z numerem PESEL, dowód rejestracyjny i prawo jazdy. wypełnij dane dotyczące pojazdu – do obliczenia wysokości składek firmy ubezpieczeniowe potrzebują dokładnych informacji o zarejestrowanym pojeździe. Należy podać m.in. markę i model auta, jego wersję, rocznik, przebieg, rodzaj paliwa, pojemność i moc silnika. wskaż właściciela auta – niezbędne jest podanie informacji o właścicielu. To m.in. data urodzenia, rok wydania pierwszego prawa jazdy, dane lokalizacyjne i kontaktowe. Gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje współwłaściciel pojazdu, jego dane również będzie należało umieścić w formularzu. wybierz i opłać ubezpieczenie – prawidłowo wypełniony formularz wskaże najlepiej dopasowane ubezpieczenie lub zaproponuje kilka wariantów (np. w pakietach z ubezpieczeniami rozszerzonymi). Po wybraniu najkorzystniej opcji wystarczy już tylko opłacić polisę, np. poprzez szybki przelew online lub BLIK. Gotowe! Jak widać, proces zakupu ubezpieczenia online jest banalnie prosty i szybki. Ubezpieczenie możesz łatwo kupić w dowolnym miejscu i czasie, nie wychodząc z domu. Tym bardziej istotne staje się więc dokładne przeanalizowanie dostępnych ofert i podjęcie decyzji, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA