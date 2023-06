Wybierz rozsądnie! Te cechy charakteryzują dobre oprogramowanie wagowe

Efektywne, mające niewielkie wymagania systemowe, a jednocześnie oferujące sporo świetnych funkcji oprogramowanie do wagi samochodowej to ideał, którego szuka wiele firm. Czy już dziś można kupić taki software? Owszem! Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jakich? O tym w dalszej części artykułu.

Czym powinien charakteryzować się dobry program do wagi samochodowej?

Nie ulega wątpliwości, że kluczową kwestią, od której w dużej mierze będzie zależeć komfort pracy w przedsiębiorstwie, jest kompatybilność z wagą, jakiej używamy podczas pracy. Dlaczego to tak ważne? Na rynku znajdziemy sporo urządzeń wagowych od wielu różnych producentów. Mowa o kilkudziesięciu, a może i kilkuset modelach. Dobrze byłoby mieć pewność, że wytypowana aplikacja będzie z nimi w pełni zgodna.

Na szczęście można nieco pomóc szczęściu. Profesjonaliści, którzy działają w tym obszarze rynku, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że do kompatybilności tych aplikacji można podejść nieco szerzej. Przykładem przedsiębiorstwa, które tworzy takie oprogramowanie wagowe jest GS Software.

Co je wyróżnia? Gdy dokonamy zakupu, a później okazałoby się, że nasza waga nie chce dogadać się z zakupionym softem, to w cenie mamy też nadpisanie oprogramowania, które wyeliminuje wszystkie te mankamenty. To praktycznie gwarancja tego, że odczyty, jakie będą wyświetlały się na ekranie, będą w pełni zgodne z rzeczywistą wagą palet czy innych produktów.

Tryby, czyli funkcje ekstra, które ułatwią pracę!

Kompatybilność to nie wszystko. Obsługa wagi samochodowej będzie o wiele prostsza, jeśli aplikacja będzie wspierać też różne tryby ważenia, w tym także i te najpopularniejsze:

pojedyncze,

z ręki,

usługowe,

podwójne.

Atutem będzie też pełna zgodność z takimi trybami pracy, jak:

samochodowym,

taśmociągowym,

paletowym z terminalem.

Dzięki tym funkcjom pracownicy Twojej firmy będą mogli szybko zważyć praktycznie dowolny produkt, bez względu na to, czy ładunek będzie znajdował się na palecie, samochodzie dostawczym, czy taśmie. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które każdego dnia wysyłają (lub przyjmują) wiele transportów z różnych części Polski i Europy.

Z takim dedykowanym oprogramowaniem obsługa wagi samochodowej będzie nie tylko prostsza, ale i o wiele szybsza. Zaoszczędzony czas będzie można przeznaczyć na realizację innych zadań, na które dotychczas brakowało roboczogodzin. To kolejny atut, o którym musisz pamiętać!

Integracja ma znaczenie! Wybierz oprogramowanie, które pozwala na więcej

Bez względu na to, czy zarządzasz wielką firmą, która może pochwalić się ogromną flotą pojazdów, czy niewielkim, działającym lokalnie przedsiębiorstwem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że żaden dział w firmie nie jest w pełni autonomicznym bytem.

To system naczyń powiązanych: marketing jest zależny od księgowości, ta pracuje na danych, jakich dostarczają handlowcy, a ci – przy pomocy kierowników magazynu – zwykle koordynują nadawanie i przyjmowanie zamówień.

Coraz więcej firm stawia na automatyzację procesów. Dobre oprogramowanie wagowe, np. to, które tworzy polska firma GS Software, łączy interesy wszystkich tych działów. Kluczową rolę pełnią dodatkowe tryby pracy aplikacji:

zarządzania umowami,

ważenia,

fakturowania,

zarządzania magazynem,

katalogowania odpadów (zgodnie z wytycznymi BDO),

analizy i obsługi zanieczyszczeń.

Praktyka pokazuje, że to właśnie takie, uniwersalne narzędzia, mają przed sobą przyszłość. Skoro jedna aplikacja może zastąpić kilka innych usług, w tym i tych, za które płacisz każdego miesiąca sporo pieniędzy w ramach abonamentu (SaaS), to zyski są oczywiste!

Materiał przygotowany przez GS Software